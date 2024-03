Velikonoce zhořknou, čokoláda zdraží. Ceny kakaa se vyhouply na násobky

Kakaové boby se v Londýně prodávají za trojnásobek toho, co před rokem. Úrodu v Ghaně a na Pobřeží slonoviny decimují efekty El Niña.

Velikonoce jsou tu za tři týdny a mlsní spotřebitelé v Evropě a Severní Americe začínají brát regály s čokoládou útokem. Očekává se však, že ceny v letošním roce budou vyšší než kdy jindy.

Na vině je zdánlivě neúprosný růst cen kakaa v posledních měsících, který tlačí náklady nahoru. „Cena kakaa v posledních měsících stále roste a zatím to vypadá, že nenachází svůj vrchol,“ říká Václav Durďák, majitel Čokoládovny Janek – největšího výrobce řemeslné čokolády v Česku.

Ceny bobů vyskočily na historická maxima, přičemž futures na kakao v New Yorku se oproti stejnému období loňského roku více než zdvojnásobily. Na londýnské burze je situace ještě horší. Minulý týden se tam kakaové boby obchodovaly za rekordních 5917 liber za tunu, tedy 175 tisíc korun. Před rokem stála tuna jen 1968 liber. „Jak se bude vyvíjet v dalším období nám nikdo z našich obchodních partnerů nebyl schopný říct a bohužel tento stav nutně povede ke zdražování,“ říká Durďák.

Hořké dopady El Niña

Ceny rostou částečně proto, že nabídka nestačí poptávce. Špatné počasí na Pobřeží slonoviny a v Ghaně, které dohromady produkují asi dvě třetiny světových kakaových bobů, ovlivnilo výnosy plodin. El Niño, fenomén střídání teplot moře, ke kterému dochází každé tři až pět let, se loni vrátil a přinesl do regionu nejprve nebývalé vydatné srážky a poté suchá vedra.

Výsledkem je celosvětová úroda o 11 procent nižší než v loňské sezóně, podle předpovědí zveřejněných Mezinárodní organizací pro kakao na konci února.

Analytici varují, že výrobci čokolády a značky přenesou vyšší náklady na spotřebitele. Pokud tak ještě neučinili, omezí ztráty zmenšením velikosti tyčinek a zvýšením cen, říká Paul Joules, kakaový analytik z Rabobank.

„Růst nákladů jsme částečně pokryli z naší marže a díky efektivnější výrobě, ale jelikož jsme naposledy, a to navzdory vysoké loňské inflaci, zdražovali o 8 procent před téměř dvěma lety, museli jsme nyní růst ceny kakaa promítnout i do našich koncových cen,“ potvrzuje Durďák. „Zdražili jsme cca o 10 procent a věříme, že v průběhu letošního roku už cena nebude dramaticky růst a bude se postupně stabilizovat na současné úrovni,“ uzavírá.

