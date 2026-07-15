Advokát: Turkovi po nehodě hrozí zákaz řízení, v krajním případě i vězení. Rozhodne rozsah zranění
Poslanec Motoristů Filip Turek může v případě prokázání viny za nehodu v centru Prahy přijít na několik měsíců o řidičský průkaz. Pokud se ukáže, že řidič nemocničního vozu utrpěl závažnější zranění, mohl by případ přejít do trestní roviny a Turkovi by hrozilo až roční vězení. Policie bude zkoumat chování obou řidičů i srozumitelnost dopravního značení.
Poslanci Motoristů Filipu Turkovi by v případě prokázání odpovědnosti za pondělní dopravní nehodu v centru Prahy mohl hrozit zákaz řízení na šest až 18 měsíců. Jestliže se ukáže, že řidič nemocničního vozu utrpěl závažnější zranění, mohl by být případ posuzován také jako trestný čin.
V takovém případě by Turkovi hrozilo až roční vězení. Při těžké újmě na zdraví a současném porušení důležité povinnosti by trestní sazba mohla dosáhnout až čtyř let. ČTK to řekl advokát Pavel Kiršner.
Rozhodující bude rozsah zranění
Řidič nemocničního vozu je podle mluvčí Fakultní nemocnice Motol a Homolka Martiny Dostálové v pracovní neschopnosti. Nemocnice se však k jeho zdravotnímu stavu nemůže blíže vyjadřovat.
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
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Názory
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
Turek ve videu zveřejněném v úterý večer na Facebooku uvedl, že s řidičem telefonoval. Podle něj byl muž propuštěn z nemocnice domů a má poraněný loket. Poslanec také serveru Blesk.cz řekl, že pokud by čelil trestnímu stíhání, nevyužil by poslaneckou imunitu.
Podle Kiršnera nebude pro případné trestní posouzení rozhodující pouze délka pracovní neschopnosti. Podstatná bude především závažnost zranění a jeho dopad na běžný život poškozeného.
Poslanec Motoristů Filip Turek se v případě žádosti o vydání kvůli pondělní dopravní nehodě nechce skrývat za poslaneckou imunitu. Do ukončení policejního vyšetřování zároveň pozastavil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka, z funkce odstoupí.
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Politika
Poslanec Motoristů Filip Turek se v případě žádosti o vydání kvůli pondělní dopravní nehodě nechce skrývat za poslaneckou imunitu. Do ukončení policejního vyšetřování zároveň pozastavil výkon funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Pokud ho policie označí za viníka, z funkce odstoupí.
U trestného činu ublížení na zdraví se orientačně posuzuje omezení v běžném životě trvající nejméně zhruba týden. U těžké újmy na zdraví jde zpravidla o vážné následky přetrvávající přibližně šest týdnů nebo déle.
Pokud by případ zůstal pouze v přestupkové rovině, mohl by podle advokáta Turkovi hrozit zákaz řízení na šest až 18 měsíců a pokuta do 10 tisíc korun.
Policie prověří chování obou řidičů
Podle zveřejněných záběrů Turek před srážkou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou použil výstražná světla i sirénu.
Policie bude podle dopravního experta Platformy Vize 0 a bývalého šéfa Besipu Romana Budského zjišťovat, jakou měrou k nehodě přispělo jednání obou řidičů. Prověřit by měla také to, zda bylo dopravní značení na místě dostatečně srozumitelné.
„Kdyby jeden z řidičů dodržel svoje povinnosti, nehoda by se nestala,“ uvedl Budský.
Turek podle dostupných záběrů vjížděl do křižovatky na zelenou. Podle Budského je ale otázkou, zda se dostatečně věnoval řízení a proč nezareagoval na sirénu. Pokud by do křižovatky vjížděl obezřetněji, mohl podle experta zastavit. Kiršner upozornil také na to, že vozidla v sousedních jízdních pruzích před křižovatkou zastavila.
Sanitka nesmí ostatní účastníky ohrozit
Vozidla s právem přednostní jízdy nemusejí dodržovat některá pravidla silničního provozu a mohou například projet křižovatku na červenou. Ani jejich řidiči však nesmějí ohrozit bezpečnost ostatních účastníků provozu.
Podle Budského nemocniční vůz vjel do křižovatky „až příliš optimisticky rychle“. Kdyby jeho řidič zpomalil a přesvědčil se, že má bezpečný průjezd zajištěný, mohl podle experta kolizi rovněž zabránit.
V trestním řízení se navíc u každého řidiče samostatně posuzuje, zda porušil své povinnosti a zda jeho jednání přispělo ke vzniku nehody. Případné pochybení jednoho z nich tak automaticky nezbavuje odpovědnosti druhého.
Otazníky nad dopravním značením
Vyšetřování může podle Budského trvat delší dobu a pravděpodobně si vyžádá také posudky soudních znalců. Policie by měla prověřit i uspořádání a značení jízdních pruhů v místě nehody.
Na zveřejněných videích je podle Budského vidět, že po projetí odbočovacím pruhem pokračovala rovně nejen Turkova limuzína, ale také další automobily.
„Otázka zní, byli to všichni chuligáni, anebo to dopravní značení nebylo natolik jasné, že ti řidiči nepochopili, že ten jízdní pruh je jenom doleva,“ uvedl Budský.
Turek pozastavil výkon funkce zmocněnce
Po zveřejnění záznamu nehody vyzvali někteří opoziční politici Turka ke složení poslaneckého mandátu. Premiér Andrej Babiš v úterý uvedl, že pokud jsou záběry pravdivé, měl by Turek rezignovat alespoň na post vládního zmocněnce pro Green Deal.
Turek následně oznámil, že až do rozhodnutí policie o viníkovi nebude funkci zmocněnce vykonávat. Pokud ho policie označí za viníka nehody, na post rezignuje. Předseda Motoristů Petr Macinka na kanálu Xaver Live označil celý případ za štvanici a vyjádřil Turkovi podporu.