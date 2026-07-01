Boj o biliony dolarů. Mezi největšími evropskými fondy probíhá ohromná rivalita
Boj o post největšího správce majetku v Evropě se přiostřuje. Dlouholetý lídr Amundi podle agentury Bloomberg v posledních letech ztrácí dech, a pokud některý z nejbližších konkurentů uzavře v nadcházejících měsících výraznější deal, může Amundi prvenství ztratit. Co se děje na trhu s fondy, které spravují biliony eur?
Jedním z důležitých okamžiků evropského finanční trhu bylo jaro 2023. Tehdy se krátká americká bankovní krize přelila do Evropy, což postihlo zejména švýcarský kolos Credit Suisse. Finančnímu ústavu s téměř 150letou historií po několika dnech hrozil kolaps, od něhož jej zachránila konkurenční banka UBS. Na konci roku 2022 spravovala Credit Suisse majetek v hodnotě 1,4 bilionu švýcarských franků. Tím, že tato správa přešla pod UBS, se právě UBS stala třetím největším správcem majetku Evropy. Podle dat agentury Bloomberg je aktuálně třetím největším s majetkem pod správou ve výši 2,1 bilionu dolarů.
Jenomže takový otřes nekončí jen jednou změnou. Trh se dal do pohybu a jen v posledních třech letech došlo k několika významným akvizicím. Možná tou nejdůležitější je nákup AXA Investment Managers francouzskou skupinou BNP Paribas, která tak téměř zdvojnásobila balík spravovaných peněz. A co je neméně důležité, o převzetí AXA IM původně jednalo také Amundi, největší správce majetku v Evropě. Tím, že Axu nezískalo právě Amundi, se podle části analytiků otevřela možnost, že titul největšího správce majetku v Evropě převezme někdo jiný.
„Amundi může být jeden větší obchod od ztráty prvenství,“ píše Bloomberg.
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Šéfka Amundi: O naši budoucnost nemám strach
A může to skutečně nastat. Mezi prvním a druhým největším správcem majetku je aktuálně rozdíl 400 miliard dolarů. Když BNP Paribas koupilo AXA IM, přešlo do francouzské skupiny zhruba 880 miliard dolarů v různých fondech.
Naopak Amundi v posledních letech žádný podobně velký deal neuzavřelo. V roce 2016 například pohltilo společnost Pioneer, která spravovala 222 miliard, loni získalo Amundi desetiprocentní podíl ve firmě ICG, která spravuje 125 miliard. Amundi už několik let opakovaně jedná o odkupu Allianz Global Investors, která je součástí německé Allianz. Právě Allianz je přitom druhým největším správcem majetku v Evropě. Zároveň aktuálně jsou jednání u ledu.
„Nemyslím si, že bychom k růstu potřebovali akvizice. Ty možné obchody, od kterých jsme v minulosti odstoupili, jsme neuskutečnili proto, že jsme jim prostě a jednoduše příliš nevěřili,“ uvedla v rozhovoru pro Bloomberg CEO Amundi Valerie Baudson. „Žádná jiná evropská společnost není geograficky tak diverzifikovaná jako Amundi, která drží téměř čtvrtinu svých spravovaných aktiv v Asii. Žádný evropský hráč nedisponuje technologickými schopnostmi ani není tak diverzifikovaný z hlediska rozmanitosti typů klientů. Proto mám velkou důvěru v naši budoucnost, ať už krátkodobou, střednědobou, nebo dlouhodobou,“ věří šéfka Amundi.
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ETF mění pravidla hry
Evropští správci majetku v posledních letech procházejí fází koncentrace trhu. Přesto, zejména v konfrontaci s americkými lídry trhu, částečně ztrácejí dech. Dobře to ukazuje srovnání lídrů evropského a amerického trhu. Amundi spravuje 2,8 bilionu dolarů, zatímco BlackRock téměř 14 bilionů. A do top 10 největších správců se vešly jen dvě evropské společnosti.
Jedním z důvodů podle Bloombergu je i nedostatečná schopnost zachytit nástup fenoménu ETF, v nichž američtí správci, zejména BlackRock, dominují globálnímu trhu.
I to se ale může změnit.
„Zatímco tomuto trhu již dlouho dominuje řada iShares společnosti BlackRock, Amundi plánuje do roku 2028 uvést na trh 100 nových ETF, čímž se snaží získat podíl na trhu. V roce 2023 najala bývalého výkonného ředitele společnosti BlackRock Benoita Sorela, aby tuto iniciativu vedl na globální úrovni,“ připomíná Bloomberg.
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