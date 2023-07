Týden tradera: Trhy vyhlížejí letní klid, Fed testuje vodu k dalšímu zvyšování sazeb

Poslední červnový týden přinesl u amerických akcií návrat blíže k předchozím dosaženým maximům, ale začíná být cítit, že se blíží prázdninová nálada a objemy transakcí budou klesat. Ekonomický vývoj přitom na další kvartály zůstává stále více napjatý, tomu nasvědčuje zejména pokračující zplošťování výnosové křivky. Mezi hlavní faktory patří letní období. Spread u 10letých a 2letých výnosů na federálních dluhopisech nyní představuje více než -1 procento. Zatímco u 10letých a 1letých výnosů je spread dokonce -1,56 procenta. Očekávání klidnějších podmínek na trhu v létě se ne vždy naplní, ale horší likvidita způsobuje, že investoři se obávají držet pozice, protože se obávají, že je nebudou moci opustit, pokud se trhy pohnou proti nim.

Výroční konference ECB v týdnu opět přitáhla pozornost trhů, a poněkud „nepřekvapivě“ to byl šéf americké centrální banky Jerome Powell, kdo vyvolal největší rozruch. V jedné ze svých odpovědí totiž uvedl, že nechce vylučovat možnost, že by Fed na následujících dvou zasedáních po sobě zvýšil úrokové sazby až na 5,75 procenta. Aby to bankéři nakonec pořádně nepřepálili. Nezapomeňme na efekt měnové politiky - takzvaný efekt zpoždění, ten může být nakonec velmi tvrdý. Minulý týden zveřejněné ukazatele PMI jednoznačně naznačovaly pokles ekonomické aktivity v odvětví služeb a výroby (Evropa, USA).

Micronu i celému sektoru se daří

Výrobce polovodičů Micron Technology zveřejnil v uplynulém týdnu výsledky za třetí čtvrtletí. Především díky poptávce po paměťových čipech z rychle rostoucího odvětví umělé inteligence a snižující se nabídce na tradičních trzích s osobními počítači a chytrými telefony překonal odhady. Očekávání zvyšuje přínos a využití paměťových čipů společnosti v serverech souvisejících s generativními službami umělé inteligence ChatGPT. Firma vykázala za daný kvartál upravenou ztrátu ve výši 1,43 dolaru na akcii, zatímco analytici očekávali ztrátu výrazně vyšší. Tržby dosáhly 3,75 miliardy dolarů, což bylo opět lepší než odhady. Sektor z mého pohledu nadále může u určitých firem nabízet solidní potenciál zhodnocení, ale je potřeba dát si pozor na ukazatele, jako je P/E, kde to často u některých firem bývá poněkud „přepal“.

Na trh START se objeví další akciový titul. Ve středu 28. června získal souhlas designér a výrobce městského mobiliáře mmcité. Společnost nabídne investorům třetinový podíl v hodnotě 160 až 200 milionů korun. Úpis proběhne od 12. do 26. července. Nabídková cena byla stanovena na 160 až 200 korun za akcii. Celkové konsolidované tržby skupiny mmcité dosáhly v roce 2022 rekordní výše 1,161 miliardy a meziročně vzrostly o 40 procent. Provozní zisk EBITDA vzrostl o 22,50 procenta na 61,182 milionu. Čistý zisk vzrostl na 32,183 milionu. Společnost by se tak měla řadit k menším emisím trhu START, přesto se zajímavým potenciálem do budoucna. A to především díky orientaci na velké a rostoucí trhy , jako je Severní a Jižní Amerika.