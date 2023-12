Týden tradera: Trhy rostou a Turci se konečně rozhoupali řešit hyperinflaci

I poslední předvánoční týden se nesl na vlně růstu akciových titulů, komodit a dluhopisů. Hlavní americký index S&P 500 se obchodoval poblíž mety 4800 bodů, technologický Nasdaq byl hnán vzhůru vlnou uzavřených krátkých pozic. Volatilita zůstává nízko.

Reklama

Ekonomika USA se v roce 2023 vyznačovala pozitivním překvapováním trhu. Mnozí prognostici na začátku roku předpovídali recesi, někteří ji dokonce tvrdili se stoprocentní pravděpodobností. Ve skutečnosti je výsledek zatím poměrně dobrý. Hrubý domácí produkt Spojených států se ve třetím čtvrtletí v přepočtu na celý rok zvýšil o 4,9 procenta, což je rychlejší tempo než ve druhém čtvrtletí. Ve své konečné zprávě to v týdnu oznámilo americké ministerstvo obchodu. Fed nemá rozhodně kam spěchat.

Turecká centrální banka dále zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 2,5 procentního bodu na 42,5 procenta. Pokračuje tak ve zpřísňování měnové politiky ve snaze dostat pod kontrolu inflaci. Turecko má nyní zdaleka nejvyšší inflaci v Evropě, výrazně vyšší než v jiných evropských zemích má také úroky. Situace by se mohla ovšem zlepšit v dohledné době. Konečně se totiž v posledních měsících tamní měnová autorita odhodlala k utažení měnových podmínek a zahájila restriktivní měnovou politiku. Hyperinflace, která je v Turecku už delší dobu standardem ničí ekonomiku a je ukázkou, že situaci podcenit se zrovna nevyplácí. Náprava může trvat.

Prezident Petr Pavel podepsal vládní předlohu, která mění státní podporu penzijního spoření tak, aby více motivovala ke spoření, a zavádí takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP). Z mého pohledu by měl být zákon časem doplněn o nějakou další podporu pro český kapitálový trh, pražská burza potřebuje více emisí. Stát by měl vytvořit lepší podmínky pro tento typ financování firem, zlepšení by přineslo více investičních možností pro české investory. Řada z nás by to jistě uvítala.