Týden tradera: Technická korekce je za námi, investoři ignorují geopolitiku

Trhy se rychle oklepaly z poklesů ze začátku roku a opět se přiblížily svým lokálním maximům. Jednalo se pravděpodobně spíše o technickou korekci po silném závěru loňského roku. Investoři tak ignorují nárůst geopolitických rizika a sázejí na měkké přistání americké ekonomiky.

Čínské ekonomické problémy mohou dále pokračovat a zesilovat. Odpovídá tomu dosti problematický stav tamního bankovního sektoru, kde zkrachovala další významná instituce. Čínská banka Zhongzhi Enterprise Group totiž není schopná splácet svoje dluhy. Když se podíváme na provázanost stínového bankovnictví v Číně a tamního nemovitostního sektoru, trochu mi to připomíná Japonsko na začátku 90. let. Tehdy po krizi následovalo několik desetiletí nulového ekonomického růstu a vlna krachů bank, developerů a investičních společností. Příběh z Číny je zatím velmi podobný.

O pořádný poprask se postaral regulátor SEC (Komise pro cenné papíry a burzy), ten nejdřív schválil ETF (burzovně obchodované fondy) s investicemi do kryptoměny Bitcoin prostřednictvím svého účtu na X (dříve Twitter) a následně vše brzy dementoval. Utrhl si tak pořádnou ostudu, napodruhé už to vyšlo. Komise udělila souhlas se spuštěním 11 investičních fondů na spotové Bitcoiny. Firmy typu BlackRock tak mohou spustit svoje investiční řešení do této nejslavnější kryptoměny, růst měny již tolik nečekám, protože v cenách jsou tyto události již spíše započítané.

Výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV, jehož akcie se obchodují na trhu START, loni meziročně zvýšil tržby na 598 milionů korun a zisk EBITDA zvýšil na 241 milionů korun. V letošním roce očekává další růst tržeb a zisku. Akcie této společnosti vzrostly v minulém roce o výrazných 120 procent. Od vstupu na burzu již posílily přibližně o 260 procent. Současné geopolitické prostředí (válka na Ukrajině, nárůst výdajů na obranu obecně) by jim mělo dále nahrávat, akcie mohou tedy dále posilovat.