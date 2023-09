Týden tradera: S&P hledá impulz, ECB překvapila trhy

Akciové trhy si procházely v uplynulém týdnu spíš mírnější volatilitou. Na trhy měly určitý dopad zprávy o inflaci z USA nebo pravidelné zasedání evropské ECB. Index S&P 500 zaznamenává poslední dobou stagnaci a čeká na výrazný impuls, který by určil jeho další směřování.

Dolarový index zaznamenal ve středu mírný vzestup poté, co ekonomická data ze Spojených států naznačila nárůst inflace v srpnu. Nicméně očekávání trhu ohledně budoucího růstu úrokových sazeb ze strany Fedu zůstala téměř nezměněna.

Podle údajů ministerstva práce se index spotřebitelských cen CPI minulý měsíc zvýšil o 0,6 procenta, což představuje nejvýraznější zvýšení od června 2022. Tento nárůst byl zejména způsoben strmým růstem cen benzinu (ropa v poslední době dost posílila na postoji členů OPEC+). Když vyloučíme volatilní složky potravin a energie, index spotřebitelských cen stoupl o 0,3 procenta. Fed bude mít na svém zasedání nejspíš pořádně zamotanou hlavu.

Proběhlo pravidelné zasedání ECB. Trhy byly v nejistotě, zda dojde k dalšímu růstu úrokových sazeb, protože hlasy bankéřů v této věci nebyly jednoznačné. Hlavním zdrojem nejistoty byl fakt, že ECB na posledním zasedání přepnula do režimu takzvaného autopilota, jedná se tedy o plnou závislost na příchozích datech.

Banka nakonec šla na svém zasedání proti odhadům analytiků a naopak naplnila narůstající sázky na to, že podesáté v řadě zvýší úrokové sazby. Ty byly zvýšeny o 25 bazických bodů hlavní refinanční sazby na 4,50 procenta, depozitní sazba vzrostla na 4,00 procenta a zápůjční sazba na 4,75 procenta. ECB navíc srazila odhad ekonomického růstu až do roku 2025.

V druhé polovině týdne proběhlo IPO roku. Jedná se částečně o skutečný test světové ekonomiky, protože emitenti poslední dobou čekají se svými emisemi na lepší tržní prostředí. Britský výrobce čipů Arm stanovil cenu pro svou primární nabídku akcií v New Yorku na 51 dolarů za akcii, což je horní konec navrženého cenového pásma. Odhadovaná cena společnosti se pohybujekolem 54,5 miliardy dolarů. Tato primární nabídka je největší v letošním roce a přichází téměř sedm let poté, co firmu převzal současný majitel Softbank Group za 32 miliard dolarů.