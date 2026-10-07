Nákaza na dluhopisovém trhu? Americký dluh je nejdražší za 23 let, a nejen on
Obavy z inflace a hory státních dluhů prohlubují výprodej na dluhopisovém trhu. Pod tlakem jsou zejména americké a britské akcie, ale i Evropa. Náklady na dluhopisy jsou nejvyšší za dvě dekády.
Globální investory znepokojují obavy z inflace a vysoké zátěže veřejného dluhu: Ve středu se prohloubil globální výprodej dluhopisů, který vyhnal náklady na dlouhodobé financování v USA a Velké Británii zpět na nejvyšší úrovně za několik desetiletí.
Výnos třicetiletých amerických vládních dluhopisů vzrostl až o 0,09 procentního bodu na 5,73 procenta, což je nejvyšší hodnota od roku 2002. To dále zesiluje tlak na americké domácnosti a podniky v důsledku inflačního šoku vyvolaného válkou s Íránem, uvedl deník Financial Times.
Pod tlakem byly také evropské vládní dluhopisy – francouzské a italské výnosy vzrostly přibližně o 0,15 procentního bodu, což představuje jeden z jejich nejprudších jednodenních pohybů v tomto roce a pokračování série divokých výkyvů na dluhopisových trzích, které bývají obvykle poklidné. Ceny dluhopisů se pohybují opačně než jejich výnosy.
Investoři uvedli, že k růstu výnosů přispívá kombinace obav ze zadlužení, vysokých cen ropy a nejasného výhledu na ukončení války s Íránem. K tlaku na růst výnosů amerických státních dluhopisů přispěla také silná makroekonomická data z USA.
Náklady Francie na desetileté půjčky dosáhly 4,93 procenta a zamířily zpět k maximu z období po roce 2002, kterého dosáhly počátkem tohoto měsíce.
Rostoucí zadlužení států se může již brzy hrubě nevyplatit. Vlastně se už nevyplácí nyní, protože situace na dluhopisovém trhu se radikálně proměňuje. A půjčovat si nejspíš bude čím dál dražší. Proč? To už je poněkud složitější.
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Trhy
Rostoucí zadlužení států se může již brzy hrubě nevyplatit. Vlastně se už nevyplácí nyní, protože situace na dluhopisovém trhu se radikálně proměňuje. A půjčovat si nejspíš bude čím dál dražší. Proč? To už je poněkud složitější.
Divoké obchodování zasáhlo také britský trh se státním dluhem; výnos třicetiletého dluhopisu vzrostl až o 0,13 procentního bodu na 28leté maximum 6,04 procenta. Výnos desetiletého dluhopisu vzrostl až o 0,12 procentního bodu na 5,5 procenta a přiblížil se tak maximu z období po roce 2007, které bylo zaznamenáno minulý týden.
Výprodej dluhopisů zasáhl akciové trhy; index Stoxx Europe 600 v odpoledním obchodování klesl o 1,2 procenta, oslabily i americké indexy S&P 500 a Nasdaq 100, a to poté, co už v úterý uzavřely na rekordních maximech.
Evelyne Gomez-Liechti z banky Mizuho uvedla, že středeční výprodej byl vyvolán „zhoršením rizikového sentimentu v důsledku opětovného růstu cen ropy“. Ropa Brent posílila o 1,3 procenta na 101,89 dolaru za barel.
Vysoké úrokové sazby na dluhopisech zdražují obecně dlouhodobé úvěry, včetně hypoték.
Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.
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Money
Dluhopisové trhy zažívají další prudký výprodej a investorům přestává stačit ani pětiprocentní výnos. Americké státní bondy se dostaly na nejvyšší úrovně za téměř dvě desetiletí, tlak se přelévá do Evropy, Japonska i Česka a trh stále více sází na další růst sazeb Fedu. Dražší ropa a rostoucí náklady na obsluhu amerického dluhu napětí ještě zvyšují.