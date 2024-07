Týden tradera: Peníze se přelévají k malým firmám a investice do AI dále bobtnají

Akcie zažily volatilní týden. Investoři začínají vnímat více rizika pro světovou ekonomiku a mění strategii ve svých portfoliích. Začíná být navíc patrná rotace do menších společností, index Russell 2000 (index menších společností, takzvaných small-midcaps) tak za několik dní přidal 12 procent. Z technologických společností byl naopak patrný výrazný odtok prostředků. A jaké byly klíčové události uplynulého období?

Pokus o atentát na Donalda Trumpa o minulém víkendu otevřel novou temnou kapitolu historie USA a přidal prezidentskému kandidátovi politické body. Připomeňme základní ekonomické strategie Donalda Trumpa: Cla na veškeré importované zboží (10 procent) a z Číny (60 procent), clo na importované elektromobily z Mexika (100 procent) – vše proinflační; snížení daní podnikatelů z 21 procent na 15 procent, snížení daně ze mzdy zaměstnanců – proinflační; zastavení migrace pracovních sil – proinflační; a potenciální zásah do nezávislosti Fedu, který by mohl vést ke jmenování poslušnějšího guvernéra – proinflační. Máme se tedy na co těšit v případě, že dojde ke znovuzvolení tohoto bývalého prezidenta.

U Ameriky ještě zůstaneme, spotřeba domácností zůstává silná, a i přes slabší průmysl ekonomika zjevně stále celkem šlape. Červnové maloobchodní tržby, byly daleko silnější, než se očekávalo, přičemž bylo revidováno i květnové číslo směrem vzhůru. Soukromá spotřeba tak byl ve druhém čtvrtletí výrazně vyšší, posouvají se tak odhady růstu HDP za 2. čtvrtletí směrem nahoru (až 1,5 procenta růst v 2. čtvrtletí).

Kapitálové výdaje v oblasti AI dosahují neuvěřitelných hodnot, nejspíš se může jednat o zásadní novou průmyslovou revoluci. U Amazonu, Meta Platforms, Microsoftu a Alphabet měly v uplynulém roce kapitálové výdaje na výzkum a vývoj dosáhnout 357 miliard dolarů. Pokračuje tak růst odvětví, ale nedosahuje úrovní investic z dot-com období (2000), což přece jen značí určitou zdrženlivost aktérů.