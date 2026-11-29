Týden tradera: Americké akcie našly své krátkodobé dno, ale možná přijde Santa Claus rally
Trhy si v uplynulém týdnu dost možná našly, byť jen krátkodobé, dno po jednom z největších výprodejů. Zda tomu tak bylo i doopravdy, ukáže až čas. Nicméně přichází nejvíce růstová část roku, kdy by mohla na trhy dorazit takzvaná „Santa Claus rally“. Americký index S&P 500 se dostal v úvodu týdne i pod 7 000 bodů, aby zakončil výše.
V týdnu dorazila na trhy řada důležitých makro dat, lze vypíchnout aktuální PMI ve službách a ve výrobě, které obě pro americkou ekonomiku nedopadly špatně. Určité zpomalení bylo cítit, ale není zatím zásadní, oba hlavní sektory jedou naplno.
Expanze americké ekonomiky pokračuje
Americké indexy PMI za listopad ukazují pokračující expanzi ekonomiky, přičemž průmyslový PMI mírně klesl na 54,5 bodu z 54,9 bodu a PMI služeb výrazněji oslabil na 54,7 bodu z 56,1 bodu, což je stále solidní tempo.
Elon Musk hodlá americkým dětem nadělovat akcie svého vesmírného impéria. A to každý rok. Miliardář tak rozšiřuje svůj příspěvek do investičního programu Donalda Trumpa, který má dětem pomoci vybudovat finanční rezervu do dospělosti. Muskův příslib nadchl i investory. Akcie SpaceX v nočním obchodování vyskočily o téměř 7,5 procenta.
Musk chce vychovat generaci akcionářů SpaceX. Dětem nadělí akcie každý rok
Trhy
Elon Musk hodlá americkým dětem nadělovat akcie svého vesmírného impéria. A to každý rok. Miliardář tak rozšiřuje svůj příspěvek do investičního programu Donalda Trumpa, který má dětem pomoci vybudovat finanční rezervu do dospělosti. Muskův příslib nadchl i investory. Akcie SpaceX v nočním obchodování vyskočily o téměř 7,5 procenta.
Když k tomu připočteme silnější růst americké ekonomiky za třetí čtvrtletí ve výši 4,3 procenta, kdy se čekalo pouze 3,5 procenta, tak můžeme konstatovat, že americká ekonomika zatím vyšší úrokové sazby snáší skvěle.
I proto Fedem sledovaný PCE index, který ukázal na pokračující meziměsíční tempo růstu cen ve výši 0,3 procenta, nikoho úplně nevyděsil. Z hlediska pohybu na dvouletých amerických „treasuries“ lze cítit, že část trhu málo věří, že po prosincovém zvýšení o 25 bazických bodů půjdou sazby výrazněji dál nahoru.
Z pohledu makra tak možná není tak zle, aby to ospravedlnilo pokles technologického indexu Nasdaq o 20 procent přímo do medvědího trhu. Z tohoto pohledu je tak možné, že se jednalo o tolik potřebnou korekci cen a trh se může v dalších týdnech určitým způsobem poněkud stabilizovat.
Donald Trump chystá další kolo celní ofenzivy. Spojené státy chtějí uvalit nové dovozní sazby na 14 obchodních partnerů včetně Evropské unie a Číny. Evropu čeká podle dosavadních dohod maximálně patnáctiprocentní clo, Washington si ale nechává otevřená vrátka ke zvýšení až na 20 procent. Trump tak hledá náhradu za cla, která mu zrušil nejvyšší soud. Investoři reagují výprodeji akcií.
Trump vrací cla do hry. Na mušce má Evropu i Čínu, trhy už klesají
Politika
Donald Trump chystá další kolo celní ofenzivy. Spojené státy chtějí uvalit nové dovozní sazby na 14 obchodních partnerů včetně Evropské unie a Číny. Evropu čeká podle dosavadních dohod maximálně patnáctiprocentní clo, Washington si ale nechává otevřená vrátka ke zvýšení až na 20 procent. Trump tak hledá náhradu za cla, která mu zrušil nejvyšší soud. Investoři reagují výprodeji akcií.
Hodně bude záležet také na americkém prezidentovi, který znovu v týdnu hrozil cly až 20 procenty na Čínu. Ušetřena by neměla být ani EU s dalšími 15procentními cly, která mohou dál zhoršovat ekonomický růst a přiživovat inflaci v ekonomice.
Sága o Huangovi nekončí
V týdnu přišla na trhy naprosto senzační zpráva. Nvidia po intervenci Donalda Trumpa vrátila Jensena Huanga do čela společnosti. Představenstvo společnosti Nvidia rozhodlo o jeho návratu do funkce generálního ředitele pouhých jedenáct dní po jeho rezignaci, která následovala po zveřejnění informací o jeho údajných vztazích s osobou podezřelou ze špionáže pro Čínu a s přímo podřízenou zaměstnankyní.
Donald Trump přesvědčil Nvidii, aby vrátila Jensena Huanga do čela firmy. Akcie čipového gigantu následně vystřelily o více než 30 procent a americký prezident si podle deníku The Guardian polepšil až o 15 milionů dolarů. Zatímco Trump vydělal stovky milionů korun, spekulanti sázející na pokles akcií prodělali miliardy. Prezidentův zásah do vedení technologické společnosti navíc vyvolal kritiku ve Washingtonu.
Takhle se to dělá. Trump na návratu šéfa Nvidie vydělal až 15 milionů dolarů
Trhy
Donald Trump přesvědčil Nvidii, aby vrátila Jensena Huanga do čela firmy. Akcie čipového gigantu následně vystřelily o více než 30 procent a americký prezident si podle deníku The Guardian polepšil až o 15 milionů dolarů. Zatímco Trump vydělal stovky milionů korun, spekulanti sázející na pokles akcií prodělali miliardy. Prezidentův zásah do vedení technologické společnosti navíc vyvolal kritiku ve Washingtonu.
Klíčovou roli v jeho návratu sehrál americký prezident Donald Trump, který osobně komunikoval s členy představenstva a údajně se zapojil i do jeho jednání. Rozhodnutí bylo přijato po intervenci nejvyšších představitelů americké administrativy, a to bez konzultace s vrcholovým managementem společnosti.
Odborníci na správu a řízení společností tento postup ostře kritizovali jako narušení nezávislosti představenstva a oslabení principů corporate governance. Evidentní obava ze zastavení ekonomického růstu zvítězila nad raciem, že by nebylo dobré podporovat špatné chování vedení korporací. Podobně to bylo v roce 2001 a 2008. Akcie reagovaly až 30procentním růstem.