Musk chce vychovat generaci akcionářů SpaceX. Dětem nadělí akcie každý rok
Elon Musk hodlá americkým dětem nadělovat akcie svého vesmírného impéria. A to každý rok. Miliardář tak rozšiřuje svůj příspěvek do investičního programu Donalda Trumpa, který má dětem pomoci vybudovat finanční rezervu do dospělosti. Muskův příslib nadchl i investory. Akcie SpaceX v nočním obchodování vyskočily o téměř 7,5 procenta.
Jedna akcie od SpaceX, druhá přímo od Elona Muska. Tak zněl původní plán, který miliardář nyní ještě vylepšil. Z jednorázového daru chce udělat každoroční tradici.
„Každý rok daruji všem dětem v Americe další akcii SpaceX,“ oznámil Musk na sociální síti X.
@stevenmarkryan I will be donating another share of SpaceX to all kids in America every year— Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026
Na jeho slova zareagovali investoři. Akcie SpaceX v nočním obchodování na alternativní platformě Blue Ocean ATS posílily o 7,47 procenta, uvedl server CNBC. Na standardních amerických burzách se ve čtvrtek kvůli Dni díkůvzdání neobchodovalo. Už ve středu si přitom akcie vesmírné společnosti připsaly 1,3 procenta.
První akcie už pod stromeček
SpaceX ve středu oznámila, že věnuje jednu akcii třídy A na každý aktivní účet v rámci programu Trump Accounts. Jde o daňově zvýhodněné investiční účty pro americké děti. Musk se zároveň zavázal, že stejný příspěvek poskytne ze svého majetku.
Elon Musk svůj miliardový slib americkým dětem ještě vylepšil. Zakladatel SpaceX oznámil, že místo původně slíbené jedné akcie vesmírného impéria dostanou rovnou dvě. Rozdělování má začít už příští měsíc a probíhat prostřednictvím investičních účtů Trump Account. Hodnota příslibu se podle Reuters pohybuje kolem 400 miliard korun.
Jedna byla málo. Musk slíbil každému dítěti v USA dvě akcie firmy SpaceX
Leaders
Elon Musk svůj miliardový slib americkým dětem ještě vylepšil. Zakladatel SpaceX oznámil, že místo původně slíbené jedné akcie vesmírného impéria dostanou rovnou dvě. Rozdělování má začít už příští měsíc a probíhat prostřednictvím investičních účtů Trump Account. Hodnota příslibu se podle Reuters pohybuje kolem 400 miliard korun.
První akcie od SpaceX by měly na dětské účty zamířit už v prosinci. Na Muskův osobní dar si budou muset děti počkat do června příštího roku, kdy miliardáři vyprší lhůta, během níž nemůže se svými akciemi volně nakládat.
Podrobnosti o tom, jak bude každoroční rozdávání dalších akcií fungovat, Musk zatím nezveřejnil.
Miliardy dolarů na dětských účtech
Trumpův investiční program mezitím nabírá na obrátkách. Podle údajů Bílého domu bylo do října založeno téměř 70 milionů dětských investičních účtů. Na investiční účty amerických dětí mohou vedle státu přispívat také rodiče, příbuzní, zaměstnavatelé či filantropové. Federální vláda navíc dětem narozeným v letech 2025 až 2028, které splňují podmínky programu, poskytuje počáteční vklad ve výši tisíce dolarů. Od červencového spuštění programu přispěly rodiny a přátelé na dětské účty více než miliardou dolarů. Celkový objem příspěvků ze všech zdrojů již podle CNBC přesáhl devět miliard dolarů.
Muskův plán tak může přivést k akciím SpaceX celou novou generaci investorů, a to dávno předtím, než začnou vydělávat vlastní peníze.
V letošním roce se na burzu dostaly hned dvě výrazné a snad i významné společnosti. SpaceX, která mění vesmírný byznys, a Anthropic, jedna z předních AI firem světa. Před oběma IPO se retailoví investoři ptali, zdali se mají snažit koupit akcie hned v prvních dnech obchodování. A nyní se ukazuje, že odpověď byla v obou případech stejná: neměli. Akcie SpaceX jsou nyní pod cenou IPO, a totéž platí i pro Anthropic, s jehož akciemi se obchoduje teprve týden.
Anthropic potvrdil smutné pravidlo IPO. Propadl pod upisovací cenu
Trhy
V letošním roce se na burzu dostaly hned dvě výrazné a snad i významné společnosti. SpaceX, která mění vesmírný byznys, a Anthropic, jedna z předních AI firem světa. Před oběma IPO se retailoví investoři ptali, zdali se mají snažit koupit akcie hned v prvních dnech obchodování. A nyní se ukazuje, že odpověď byla v obou případech stejná: neměli. Akcie SpaceX jsou nyní pod cenou IPO, a totéž platí i pro Anthropic, s jehož akciemi se obchoduje teprve týden.