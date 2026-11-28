Rozsvícený strom i sbor 130 dětí. Trhy na Staroměstském náměstí zlákaly tisíce lidí
Na Staroměstském a Václavském náměstí začaly vánoční trhy. Odpoledne zaplnily Staroměstské náměstí tisíce lidí, kteří se přišli podívat na první světelnou animaci vánočního stromu. Píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku, která světelnou show doprovází, zazpíval sbor 130 dětí. Podle pořadatelské firmy na Staroměstské náměstí dorazilo vpodvečer asi 30 tisíc lidí.
Vánoční strom svítí už od otevření tržiště, světelná a hudební animace se bude opakovat každý den od 16.30 do 21.30 v hodinových intervalech. Na bezpečnost návštěvníků dohlíží posílené hlídky městské i státní policie. Některé hlídky jsou vyzbrojeny dlouhými zbraněmi, informovala policie v pátek na síti X.
Čtyři sta ozdob a sedmikilometrový řetěz světel
Slavnostní zahájení trhů začalo v 16.30. Vystoupila zpěvačka Karolina Neuvirthová se svou dcerou Emily a pěveckými sbory Coro Piccolo, Vratislavka, Jéčko a se sborem Studia Karol a Kvído. Světlené efekty na stromě reagovaly na tempo a dynamiku hudby. Vánoční strom je letos laděn do zlaté a tmavě zelené barvy. Kromě 400 ozdob a sedmi kilometrů světelných řetězů ho zdobí 31 prskavek z LED světel.
Svařák za dvě eura, jinde za více než šest. K tomu klobása, langoš nebo vánoční sladkosti a z adventního výletu se rychle stává poměrně nákladná záležitost. Jak hluboko je potřeba sáhnout do kapsy na vánočních trzích v Drážďanech, Vídni, Bratislavě, Krakově, Norimberku či Budapešti? A kolik stojí samotná cesta?
Svařák za 165 korun, langoš za dvě stovky. Vánoční trhy u sousedů umí být drahé
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Svařák za dvě eura, jinde za více než šest. K tomu klobása, langoš nebo vánoční sladkosti a z adventního výletu se rychle stává poměrně nákladná záležitost. Jak hluboko je potřeba sáhnout do kapsy na vánočních trzích v Drážďanech, Vídni, Bratislavě, Krakově, Norimberku či Budapešti? A kolik stojí samotná cesta?
Tržiště v dolní části Václavského náměstí je menší, je tam přibližně 30 stánků. Na Staroměstském náměstí je přes 70 stánků, přibližně polovina nabízí občerstvení a druhá polovina řemeslné výrobky.
Klobása za 180 korun, svařák za stovku
V nabídce občerstvení nechybí svařené víno a grilované klobásy, letošní novinkou jsou buchtičky s vanilkovým krémem. K dostání jsou třeba i hořické trubičky, vafle, langoše, churros, grilovaný sýr, palačinky nebo bramboráky. Klobásy i svařené víno si pořadatelská firma Taiko nechává vyrábět přímo pro pražské trhy. U klobás, které letos stojí 180 korun, garantují obsah masa 95 procent. Svařené víno stojí 100 korun.
Šneci s černými lanýži, kapří knedlíček ve vývaru z uzeného úhoře, kapr s fermentovaným pepřem a brukví nebo kroketa z houbového kuby s kotrčem. Letošní vánoční menu předních pražských restaurací ukazují, že současný fine dining a staleté české tradice k sobě mají mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát.
Šneci s lanýži, knedlíčky z kapra a houbový kuba jako kroketa. Jak letos budou chutnat Vánoce v Praze?
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Šneci s černými lanýži, kapří knedlíček ve vývaru z uzeného úhoře, kapr s fermentovaným pepřem a brukví nebo kroketa z houbového kuby s kotrčem. Letošní vánoční menu předních pražských restaurací ukazují, že současný fine dining a staleté české tradice k sobě mají mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát.
„Dříve jsme to dělali tak, že se přímo ve stáncích do várnic nalilo víno a přiléval se sirup, který si sami vyrábíme. Obsluha věděla dávkování, ale ne vždycky jim to úplně vyšlo. U každého stánku víno chutnalo jinak. Proto jsme před několika lety začali spolupracovat s vinařstvím ve Valticích,“ uvedl ředitel firmy Taiko Jan Dell.
Nyní se studené víno míchá se sirupem přímo ve vinařství. To pak dodává hotovou směs na trhy, kde se pouze ohřeje. „Tím dokážeme udržet kvalitu na našich stáncích. Jsou tam i jiní prodejci a ti mohou mít víno jiné. Naše stánky návštěvníci poznají tak, že obsluha má na sobě zlaté bundy s nápisem Trhy Praha,“ doplnil Dell.
Cukroví letos podle Svazu pekařů a cukrářů zdraží v průměru o pět až deset procent. Důvodem jsou rostoucí náklady na základní suroviny na pečení, ale i na energie, pohonné hmoty či mzdy, uvedl výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý. Lidé podle něj nejčastěji pořídí kilogram cukroví za 800 až 1 500 korun, prémiové kolekce mohou stát i několik tisíc. Naopak průmyslově vyráběné cukroví vyjde levněji.
Stará dobrá ruční práce. I proto letos cukroví zdraží, kilo vás bude stát i přes tisícovku
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Cukroví letos podle Svazu pekařů a cukrářů zdraží v průměru o pět až deset procent. Důvodem jsou rostoucí náklady na základní suroviny na pečení, ale i na energie, pohonné hmoty či mzdy, uvedl výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý. Lidé podle něj nejčastěji pořídí kilogram cukroví za 800 až 1 500 korun, prémiové kolekce mohou stát i několik tisíc. Naopak průmyslově vyráběné cukroví vyjde levněji.
Stánky na obou náměstích budou v provozu denně od 10:00 do 22:00. Zkrácená prodejní doba je naplánována na sváteční dny od 24. do 26. prosince.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí byly několikrát zařazeny mezi nejhezčí na světě. Ocenily je cestovatelský portál CNN Travel, listy USA Today i britský The Times.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.