„Nemáme čas přemýšlet v horizontu deseti let.“ Šéf Aera popisuje, jak Ukrajina mění vývoj zbraní
Válka na Ukrajině zrychlila vývoj zbraní a mění i byznys výrobců vojenské techniky. Podle šéfa Aera Vodochody Viktora Sotony už firmy nemohou roky vyvíjet nový letoun a teprve potom hledat zákazníky. Nové stroje musí vznikat rychleji, být modulární a reagovat na zkušenosti z bojiště – od boje proti dronům až po spolupráci s bezpilotními systémy.
Válka na Ukrajině změnila tempo vývoje vojenské techniky. Výrobci zbraní už podle šéfa Aera Vodochody Viktora Sotony nemohou deset let vyvíjet nový letoun a teprve potom hledat zákazníky. „Nemáme čas přemýšlet v horizontu deseti let. Musíme reagovat v horizontu roku, možná ještě kratším,“ řekl Sotona.
Podle něj se mění i samotný obchodní model obranného průmyslu. Výrobce musí už během vývoje vědět, komu bude nový produkt určen a jaké schopnosti bude trh požadovat. Nové technologie mají být modulární a připravené na průběžné úpravy podle zkušeností z bojiště.
Ukrajina chce na podzim spustit novou Karpatskou iniciativu, do níž by se mělo zapojit osm zemí včetně Česka a Slovenska. Prezident Volodymyr Zelenskyj ji popisuje jako platformu pro státy, které Ukrajině nemusejí pomáhat zbraněmi, ale chtějí se podílet na bezpečnosti, humanitární pomoci, ekonomice a budoucí obnově země.
Ukrajina chystá Karpatskou iniciativu. Zapojit se má Česko i Slovensko
Politika
Ukrajina chce na podzim spustit novou Karpatskou iniciativu, do níž by se mělo zapojit osm zemí včetně Česka a Slovenska. Prezident Volodymyr Zelenskyj ji popisuje jako platformu pro státy, které Ukrajině nemusejí pomáhat zbraněmi, ale chtějí se podílet na bezpečnosti, humanitární pomoci, ekonomice a budoucí obnově země.
Úpravy v řádu týdnů
Za příklad dává Sotona ukrajinské firmy, které dokážou nové produkty upravovat v řádu týdnů. „Během jednoho měsíce inovují produkt, dostanou ho zpátky na bojiště a okamžitě ho otestují. Tohle se musíme naučit i my,“ uvedl.
Aero při vývoji letounu L-39 Skyfox původně počítalo hlavně s náhradou legendárního L-39 Albatros. Válka ale ukázala, že zákazníci chtějí širší využití. Roste zájem o letouny, které lze rychle upravit pro boj proti dronům, lehké bojové mise, průzkum nebo pro soukromé poskytovatele výcviku.
„Konflikt na Ukrajině výrazně zvýšil zájem o víceúčelová a nákladově efektivní řešení, která mohou vedle výcviku reagovat také na aktuální bezpečnostní hrozby,“ řekl Sotona. Podle něj si zákazníci uvědomují, že proti levným dronům není ekonomické nasazovat nejdražší bojové letouny a munici.
Aero proto sleduje i rostoucí zájem o využití Skyfoxu jako takzvaného „drone huntera“, tedy lovce dronů.
Do budoucna podle Sotony pilotované letouny nezmizí, jejich role se ale změní. Pilot už nemusí být jen člověkem, který řídí letadlo. Stále více se může stát velitelem celé skupiny bezpilotních prostředků.
Americké zbrojovky chtějí těžit z prudkého růstu evropských výdajů na obranu. Na aerosalonu ve Farnborough však narazily na jasný požadavek: evropské vlády už nechtějí pouze nakupovat hotové zbraňové systémy. Žádají jejich výrobu přímo v Evropě, přístup k technologiím a možnost techniku samostatně upravovat i udržovat.
Evropa už nechce jen americké zbraně. Požaduje výrobu, technologie i kontrolu
Zprávy z firem
Americké zbrojovky chtějí těžit z prudkého růstu evropských výdajů na obranu. Na aerosalonu ve Farnborough však narazily na jasný požadavek: evropské vlády už nechtějí pouze nakupovat hotové zbraňové systémy. Žádají jejich výrobu přímo v Evropě, přístup k technologiím a možnost techniku samostatně upravovat i udržovat.
Ruská invaze na Ukrajinu zároveň přiměla evropské armády k inventuře schopností a zásob. „Udělaly se inventury a zjistilo se, že sklady jsou prázdné,“ řekl Sotona. Vyšší obranné rozpočty podle něj zvedly poptávku po vojenské technice napříč obory, zároveň ale ukázaly limity obranného průmyslu.
Aero Vodochody patří mezi největší české výrobce letadel. Zaměřuje se hlavně na vývoj, výrobu, servis a modernizace vojenských cvičných letounů. Na tradici L-39 Albatros navazuje nový L-39 Skyfox.
Firma dosud prodala téměř 40 těchto podzvukových cvičných letounů. Vietnam už převzal všech 12 objednaných strojů. Maďarsko si objednalo 12 letadel, z nichž osm bylo dodáno a čtyři jsou ve výrobě. České společnosti LOM Praha dodalo Aero šest z osmi objednaných kusů. Další stroje vyrábí pro zákazníky v Asii, Angole a Spojených státech.
Aero mělo loni rekordní zisk před zdaněním 502 milionů korun, zatímco předloni činil 102 milionů. Obrat firmy vzrostl meziročně o osm procent na 6,5 miliardy korun. Více než polovinu tržeb tvořila výroba letounů Skyfox.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.