Proti proudu. Ceny olivového oleje mají klesnout z letošních maxim na polovinu

Největší světový producent „tekutého zlata“, španělská společnost Deoleo, říká, že jeden z nejnáročnějších okamžiků v historii tohoto odvětví se zřejmě chýlí ke konci. Díky dobré úrodě.

Ve světle stále bobtnajících cen másla i dalších potravinářských „komodit“ se to zdá být jako nadmíru příznivá zpráva. Řeč je o olivovém oleji. Španělská společnost Deoleo, jeho největší světový producent, uvedla, že jeden z nejnáročnějších okamžiků v historii tohoto odvětví se zřejmě chýlí ke konci. Očekává, že ceny „tekutého zlata“ v nadcházejících měsících klesnou téměř na polovinu z historického maxima.

Dlouhé období extrémního počasí a sucha v jižní Evropě v posledních letech vážně ovlivnilo sklizeň oliv. To vyvrcholilo závratným růstem cen.

Nedostatek olivového oleje, superpotravinového základu středomořské stravy, posunul průmysl do krizového režimu, podnítil obavy z nedostatku potravin, a dokonce vyvolal nárůst kriminality ve španělských supermarketech.

Pozitivní výhled

Ceny však od té doby ochladly. Odhady ukazují na výrazně lepší sklizeň v sezoně 2024 až 2025, zejména v klíčových producentských zemích, jako je Španělsko, Řecko a Tunisko.

„Ačkoli byly učiněny kroky ke zlepšení, nebylo by úplně přesné říkat, že krize skončila,“ řekl CNBC Miguel Ángel Guzmán, ředitel prodeje společnosti Deoleo.

„Stále procházíme fází napětí v cenách olivového oleje, zejména u olejů vyšší kvality, jako je extra virgin,” řekl Guzmán s tím, že před sklizní oliv v sezoně 2024–2025 stále existuje určitá nejistota na trhu. .

„Výhled pro nadcházející měsíce je však pozitivní, protože se očekává, že se trh začne stabilizovat a očekává se postupné obnovení normálního stavu. Nová sklizeň postupuje a nabídka se zvyšuje,“ řekl Guzmán.

Podle společnosti Expana, zemědělské a potravinářské firmy zaměřené na průzkum trhu, činily ceny extra panenského olivového oleje ve španělské Andalusii k 6. listopadu šest eur (6,33 dolaru) za kilogram. To je pokles o přibližně 19 procent na měsíční bázi a téměř 35 procent z rekordního maxima 9,2 eura v lednu.

Španělsko představuje více než 40 procent světové produkce olivového oleje. „Očekává se, že uvolnění cen v místě původu začne mezi listopadem, prosincem a lednem za předpokladu, že počasí a podmínky sklizně zůstanou v následujících týdnech stabilní,“ řekl Guzmán.

Společnost Deoleo uvedla, že ceny olivového oleje by měly klesnout přibližně na pět eur za litr.