Dražší ještě nebylo. Cena zlata vyskočila nad 3000 dolarů za troyskou unci

Cena zlata v pátek stoupla na nový rekord, když překonala hranici 3000 dolarů za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Kolem 10:45 cena komodity rostla o 0,7 procenta na 3011,80 dolaru (69 600 Kč) za troyskou unci. Investoři jsou podle agentury Reuters stále nervóznější z vyhlídky, že napětí mezi USA a EU eskaluje poté, co sedmadvacítka přijala odvetná opatření proti plošným americkým clům na ocel a hliník.

Od začátku týdne zlato posílilo přibližně o 2,5 procenta. Od začátku roku cena komodity vzrostla více než o desetinu.

Podle analytika Michaela Strobaeka investoři začínají vidět velký rozdíl mezi prvním a druhým funkčním obdobím amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten naposledy pohrozil uvalením 200procentního cla na dovoz evropského vína a lihovin. „Tentokrát se zdá, že prezident je připraven nechat americké trhy a ekonomiku trpět, zatímco bude realizovat své krédo Amerika na prvním místě,“ uvedl analytik.

Trump je však podle analytiků jen jedním z více faktorů poukazujících na makroekonomickou a geopolitickou nestabilitu. „Mezi důvody patří geopolitická rizika, ruská agrese na Ukrajině nebo také propad amerických akcií po clech uvalených prezidentem Donaldem Trumpem,„ sdělil analytik Golden Gate Pavel Ryba.

„Navíc minulé stimulační balíčky mnoha vlád na světě v reakci na ekonomické výzvy posledních let vedly k obavám z inflace a oslabení měn, což zvýšilo atraktivitu zlata jako uchovatele hodnoty,“ dodal Ryba.

„Významným hráčem na trhu zůstávají centrální banky, které ve velkém nakupují zlato jako bezpečný uchovatel hodnoty a diverzifikaci rezerv. K tomu přispívá i rostoucí globální geopolitická nejistota, která žene investory k bezpečným aktivům,“ sdělil analytik XTB Jiří Tyleček.

