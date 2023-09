Podařilo se. Nový fond Silke Horákové a spol. upsal stamiliony korun

Větší fond s novými partnery nám umožní udělat větší pozitivní změnu, uvedla zakladatelka Silke Horáková. Do fondu investovali známí čeští miliardáři.

Tilia Impact Ventures, český lídr v oblasti impaktového rizikového kapitálu v iniciální, takzvané seed fázi, dnes oznámil, že upsal kapitál pro svůj druhý fond.

„Tento druhý fond představuje skutečný milník v našem vývoji. Spustili jsme první impaktový fond v regionu, ale postupem času jsme zjistili, že kapitál, který jsme měli k dispozici, nestačí na podporu obrovského množství neuvěřitelných tvůrců změn v regionu," uvedla Silke Horáková, zakladatelka a generální partnerka fondu. Podle ní s příchodem nových partnerů, Pavla a Andewa Graye, a větší velikostí má fond nyní potenciál dosáhnout skutečné změny, a to ve velkém měřítku. Silke Horáková vznik nového fondu ohlásila v newstream.cz už dříve.

Cílem fondu je podpora vizionářských zakladatelů v regionu střední a východní Evropy (CEE), kteří se věnují řešení palčivých environmentálních a sociálních problémů světa. Několik nadcházejících transakcí je v pokročilé fázi, teprve budou oznámeny. „Klíčovým pojmem je pro nás 'systémová změna'. Investujeme do technologií a obchodních modelů, které mohou změnit celá odvětví a systémy, nikoliv přinést pouze dočasný prospěch," uvedl Andrew Gray, generální partner.

Druhý fond Tilia Impact Ventures je spolufinancován Evropským investičním fondem (EIF), programem InvestEU, a také Českou spořitelnou. Fond podpořilo i mnoho významných českých byznysových lídrů, včetně Libora Winklera a Martina Ducháčka z RSJ, Zbyňka Frolíka z Linetu, Ondřeje Bartoše z Creda, Jana Bárty z Pale Fire Capital, Tomáše Valy ze Siko, Václava Kurela z Benefit Plus a dalších. „Posledních 12 měsíců představovalo náročné prostředí pro získávání finančních prostředků, takže institucionální podpora EIF byla zásadní pro ukotvení fondu, abychom mohli začít. Je velkým potvrzením našeho poslání, že se k nám Česká spořitelna přidala jako investor,“ uvedl další partner Pavel Petřek.

Na oslavu spuštění fondu uspořádala Tilia v Praze launch party názvem „Brace for Impact“, kde se sešli investoři a zakladatelé z celého regionu, poslechli si inspirativní projevy Cyrila Gouiffèse z Evropského investičního fondu a podnikatele Ryana Granta Littlea.

Launch druhého fondu Tilia Ventures Tilia Ventures/užito se svolením

Tilia Impact Ventures byla založena v roce 2018, investuje do oblasti sociálních a environmentálních změn. Její první fond uskutečnil různé impaktové investice: od boje proti plýtvání potravinami (maďarská Munch) přes zlepšení recyklace materiálů (česká Cyrkl) až po boj proti korupci ve veřejných výdajích (česká Datlab) a umožnění alternativních modelů předškolního vzdělávání (polská The Village). Strategií fondu je investovat polovinu zdrojů do klastru "people" a polovinu do "planet."