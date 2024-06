Obří transakce. Saúdové chystají prodej akcií Saudi Aramco za stovky miliard

Saúdská Arábie by ze sekundárního prodeje akcií ropného giganta Saudi Aramco měla získat více než 11,2 miliardy dolarů (255 miliard korun). Cena akcií byla stanovena na spodní hranici očekávání, uvedla v pátek firma podle agentury Reuters. Je to největší podobná transakce na světě za poslední tři roky, napsala agentura Bloomberg. Rijád utržené peníze plánuje použít na transformaci ekonomiky.

Reklama

Akcie Aramca byly oceněny na 27,25 rijálů (asi 166 korun) poté, co společnost stanovila cenové rozpětí 26,7 až 29,0 rijálů. Nabídka byla pokryta čtyřikrát až pětkrát, řekla Reuters s věcí obeznámená osoba.

Mezinárodní poptávka byla větší než v případě primární veřejné nabídky (IPO) společnosti Aramco v roce 2019, uvedly dva zdroje Reuters. Zájemci pocházeli z Číny, z jiných částí Asie i Evropy, uvedl další zdroj Reuters.

Saudi Aramco či Samsung. Burzovní klenoty, ke kterým se Čech může jen stěží dostat Trhy Existují velké, burzovně obchodované firmy, jejichž akcie si snadno – na pár kliknutí – může pořídit i našinec. Jde třeba o Apple, Amazon nebo Microsoft. No, a pak existují také velké, burzovně obchodované firmy, jejichž akcie si Čech prakticky pořídit nemůže. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Snižování závislosti na ropě

Saúdská Arábie se snaží nalákat mezinárodní investory, aby mohla dát desítky miliard dolarů do projektů, které mají snížit její závislost na ropě. Peníze plánuje směřovat do cestovního ruchu, sportu, umělé inteligence a do obchodních center.

Aramco vyplácí největší dividendu na světě. Dividendy ropného gigantu mají větší hodnotu než součet dalších osmi největších dividend jiných společností dohromady.

Agentura Bloomberg odhaduje, že dividendový výnos Aramca bude v letošním roce činit 6,6 procenta. To je více, než vyplácejí téměř všechny velké evropské ropné společnosti.

Lukáš Kovanda: Nemocný muž Evropy má rekordně drahé akcie. Jak to? Názory V půli letošního května hlavní ukazatel německých akcií, index DAX, vystoupal na svůj historický rekord. Přitom německá ekonomika prochází náročným obdobím a je dokonce označována za „nemocného muže Evropy“. Jak to jde dohromady? Lukáš Kovanda Přečíst článek