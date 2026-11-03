Raiffeisenbank rostou úvěry i klienti. Zisk ale klesl na 7,6 miliardy
Raiffeisenbank za první tři čtvrtletí letošního roku vydělala 7,6 miliardy korun, meziročně o tři procenta méně. Banka přitom výrazně zvýšila objem úvěrů i vkladů a překročila hranici dvou milionů klientů. Provozní náklady ale rostly a vyšší byly také ztráty ze znehodnocení úvěrů.
Raiffeisenbank v Česku za první tři čtvrtletí letošního roku vykázala čistý zisk 7,6 miliardy korun, což je meziročně o tři procenta méně. Aktiva banky naopak vzrostla o 12 procent na 972 miliard korun.
Objem úvěrů poskytnutých klientům se zvýšil o 15 procent na 448 miliard korun. Růst táhly zejména spotřebitelské a hypoteční úvěry domácností. Vklady klientů vzrostly o 11 procent na 815 miliard korun, především díky vyšším zůstatkům na spořicích účtech domácností a běžných účtech firem.
Přes dva miliony klientů
Banka zároveň překročila hranici dvou milionů klientů. Celá skupina Raiffeisen v Česku podle generálního ředitele Igora Vidy obsluhuje 2,2 milionu klientů.
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Názory
Chcete levnější hypotéku? Pak možná budete muset držet palce americkým demokratům. Ale jen napůl. Pro české peněženky by totiž mohl být nejvýhodnější scénář, v němž Donald Trump ztratí kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů, zatímco Senát zůstane republikánům. Politická brzda na Trumpovo utrácení by mohla srazit výnosy amerických dluhopisů, a tím nepřímo i sazby českých hypoték. Jenže úplná porážka republikánů by podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy mohla přinést opačný efekt.
Čisté úrokové výnosy vzrostly o 10,7 procenta na 11,49 miliardy korun a výnosy z poplatků a provizí o 8,8 procenta na 3,62 miliardy korun. Provozní náklady ale stouply o 8,5 procenta na 7,3 miliardy korun a ztráty ze znehodnocení úvěrů a dalších pohledávek se meziročně zvýšily o 987 milionů korun.
Raiffeisenbank patří mezi největší banky v Česku a na tuzemském trhu působí od roku 1993. Jejím majoritním akcionářem je rakouská Raiffeisen Bank International.
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Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.