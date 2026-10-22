Kritická chyba ohrožuje velkou část internetu. Hackeři mohou získat přístup k serverům
Kritická bezpečnostní chyba v programovacím jazyce PHP vyvolala poplach napříč technologickým světem. Zranitelnosti označované jako PHP2Shell mohou útočníkům umožnit vzdáleně spouštět škodlivý kód a získat přístup k citlivým datům. Úřady v USA, Evropě i dalších zemích vyzývají k okamžitým aktualizacím a Amazon už zaznamenal pokusy o zneužití chyb ještě před jejich zveřejněním.
Technologické firmy a bezpečnostní úřady po celém světě řeší vážnou zranitelnost v PHP, jednom z nejrozšířenějších programovacích jazyků používaných pro weby a webové aplikace. Dvě kritické chyby, souhrnně označované jako PHP2Shell, mohou podle bezpečnostních výzkumníků hackerům umožnit vzdáleně spouštět škodlivý kód na napadených serverech a získat přístup k jejich souborovým systémům, databázím nebo citlivým datům. Ne každý web postavený na PHP je automaticky ohrožen, rozsah používání tohoto jazyka ale vyvolává obavy z možného dopadu.
Podle Amazonu to naznačuje, že někteří útočníci o chybách věděli předem. Jak se k těmto informacím dostali, ale zatím není jasné, píše CNBC.
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Do boje se zapojila i umělá inteligence
Na odhalování a řešení problému se podílely také Google a OpenAI. Google uvedl, že jeho bezpečnostní jednotka Wiz využila modely umělé inteligence při hledání a analýze zranitelností, zatímco Gemini pomáhal s testováním možných útoků a ověřováním bezpečnostních oprav.
Také OpenAI uvedla, že její výzkumníci s pomocí AI přispěli k odhalení kritických chyb v PHP. Firma zároveň tvrdí, že poslední dva měsíce koordinovala spolupráci vývojářů, bezpečnostních expertů a poskytovatelů ochranných služeb, aby byly opravy připravené ještě před zveřejněním zranitelností.
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OpenAI označila problém za jeden z nejvýznamnějších bezpečnostních incidentů poslední doby. Zároveň upozornila na dvojí roli umělé inteligence: může pomáhat hledat chyby v široce používaném softwaru, ale stejné schopnosti mohou využít také kyberzločinci.
Cloudflare mezitím nasadil ochranu proti útokům přes svůj webový firewall, který má blokovat škodlivé požadavky mířící na zranitelné systémy. Vývojářský tým PHP už vydal bezpečnostní aktualizace a provozovatelé webů nyní mají zjistit, zda používají dotčené verze, a opravy nainstalovat co nejrychleji.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.