Okamura brojí proti náboru v cizině. Metnar naopak chce firmám otevřít dveře pro dalších 3500 lidí z Asie
Zatímco Tomio Okamura a jeho SPD kritizují nábor pracovníků ze zahraničí, ministři za ANO v něm vidí způsob, jak dostat chybějící lidi na stavby a do továren. Ministerstvo vnitra vedené Lubomírem Metnarem navrhuje od ledna 2027 zvýšit roční kvóty pro kvalifikované pracovníky ze čtyř asijských zemí celkem o 3500 míst. Vláda návrh projedná v pondělí.
Rozdíl mezi rétorikou SPD a kroky ANO dostal konkrétní podobu v návrhu, který nejvíce rozšiřuje nábor na Filipínách. Odtud by do Česka mohlo ročně přicházet až 12 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců, o 1700 více než dosud. Návrh má zastání i u ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). Na čtvrtečním setkání s lídry českého stavebnictví ho zmínil jako jednu z odpovědí na otázku, kde vzít lidi na stavby.
V Indii a Kazachstánu se čeká přes rok
Druhé největší navýšení připadá na Indii, kde by roční kvóta stoupla ze 600 na 1600 míst. V Kazachstánu ji chce vnitro zdvojnásobit z 500 na tisíc. Právě v těchto dvou zemích se stávající kvóty podle ministerstva dlouhodobě vyčerpávají a na zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec se čeká déle než rok. Nově by se nábor otevřel také v Indonésii, a to pro 300 lidí ročně.
V prvním pololetí letošního roku se v Česku narodilo 36,5 tisíc dětí, o pět procent méně než loni. A loňský rok byl se 77,6 tisíci dětmi, tedy 1,28 dítětem na ženu, nejhorší v historii měření. Pokles porodnosti trvá už pátým rokem v řadě. Pracujících ubývá, důchodců přibývá. A bude hůř.
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Názory
V prvním pololetí letošního roku se v Česku narodilo 36,5 tisíc dětí, o pět procent méně než loni. A loňský rok byl se 77,6 tisíci dětmi, tedy 1,28 dítětem na ženu, nejhorší v historii měření. Pokles porodnosti trvá už pátým rokem v řadě. Pracujících ubývá, důchodců přibývá. A bude hůř.
Část nových míst chce vnitro vyhradit pro zpracovatelský průmysl, stavebnictví a dopravu. Právě v těchto odvětvích podle ministerstva chybí nejvíce zaměstnanců. Havlíček před zástupci stavebních firem odmítl obavy z bezpečnostních rizik i ze zneužívání dávek. Zdůraznil, že pracovníky vybírají samy firmy. „A samozřejmě budou se rozmisťovat po zemi tak, aby se to nezkoncentrovalo na jednom místě,“ řekl.
Na šesti ambasádách v Evropě chce vnitro kvótu snížit na nulu
Tentýž návrh má omezit přijímání žádostí přes české zastupitelské úřady v Srbsku, Irsku, Velké Británii, Bosně a Hercegovině, Severní Makedonii a Albánii. Pro těchto šest zemí navrhuje vnitro nulovou kvótu. Stejné pravidlo už od poloviny letošního roku platí na českém zastupitelském úřadě v Drážďanech.