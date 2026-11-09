Krypto vstupuje do bankovního světa. Coinbase získala klíčovou licenci
Největší americká kryptoměnová burza Coinbase udělala další krok směrem k tradičním financím. Americký regulátor definitivně schválil její licenci národní svěřenské banky, která firmě umožní rozšířit úschovu digitálních aktiv, platební služby i podnikání se stablecoiny. Coinbase se tak ještě pevněji napojuje na infrastrukturu Wall Street.
Coinbase Global získala od amerického Úřadu kontrolora měny, tedy OCC, definitivní souhlas s licencí národní svěřenské banky. Agentura Bloomberg uvádí, že licence má největší americké kryptoměnové burze pomoci především s rozšířením správy a úschovy aktiv a umožnit jí hlubší vstup do platebních služeb. Firma by zároveň mohla výrazně rozšířit své podnikání se stablecoiny, včetně vydávání vlastních tokenů a poskytování služeb dalším kryptoměnovým společnostem při jejich emisi a správě.
Licence svěřenské banky není totéž jako plnohodnotná bankovní licence. Coinbase nebude moci přijímat běžné vklady ani poskytovat úvěry způsobem, jakým to dělají klasické banky. Získává však přístup k dalším svěřenským a úschovním službám, které patří k důležité infrastruktuře amerického finančního systému, a zároveň se dostává pod přímější dohled federálního regulátora.
„Naše schválení ukazuje, že kryptoměny tu zůstanou a že budujeme instituce, které tomu odpovídají,“ řekl místopředseda Coinbase Ryan VanGrack. Podle něj je získání licence rovněž důkazem hlubšího propojení kryptoměnového sektoru s americkou regulatorní infrastrukturou. Právě tak se podle VanGracka mohou digitální aktiva integrovat do tradičního finančního systému.
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Money
Severní Korea proměnila kybernetické útoky na kryptoměny v jeden z nejvýnosnějších zdrojů příjmů režimu. Elitní hackerská skupina TraderTraitor, kterou FBI viní z nedávné krádeže 6,3 miliardy dolarů z burzy Binance, má podle expertů využívat umělou inteligenci k rychlejším a přesnějším útokům na velké kryptoměnové firmy. Výnosy z podobných akcí mohou podle odhadů financovat značnou část severokorejských zbrojních programů.
Sázka na stablecoiny
Coinbase už nyní podle svého šéfa Briana Armstronga patří k největším správcům kryptoměnových aktiv na světě a svoji pozici rozšiřuje také v platebním byznysu. Nedávno navázala spolupráci s Citigroup na převodech mezi klasickými měnami a stablecoiny a minulý měsíc se spojila s Ripple, jehož stablecoin začala zpřístupňovat na svých platformách.
Významnou roli v podnikání Coinbase hraje rovněž USDC společnosti Circle, druhý největší stablecoin v oběhu. Coinbase se s Circle dělí o příjmy spojené s tímto tokenem. Nová licence tak firmě otevírá prostor k tomu, aby v segmentu stablecoinů a digitálních plateb dál posilovala svou pozici a zároveň se ještě více přiblížila tradičnímu bankovnímu světu.
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