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Krypto vstupuje do bankovního světa. Coinbase získala klíčovou licenci

Coinbase
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Největší americká kryptoměnová burza Coinbase udělala další krok směrem k tradičním financím. Americký regulátor definitivně schválil její licenci národní svěřenské banky, která firmě umožní rozšířit úschovu digitálních aktiv, platební služby i podnikání se stablecoiny. Coinbase se tak ještě pevněji napojuje na infrastrukturu Wall Street.

Coinbase Global získala od amerického Úřadu kontrolora měny, tedy OCC, definitivní souhlas s licencí národní svěřenské banky. Agentura Bloomberg uvádí, že licence má největší americké kryptoměnové burze pomoci především s rozšířením správy a úschovy aktiv a umožnit jí hlubší vstup do platebních služeb. Firma by zároveň mohla výrazně rozšířit své podnikání se stablecoiny, včetně vydávání vlastních tokenů a poskytování služeb dalším kryptoměnovým společnostem při jejich emisi a správě.

Licence svěřenské banky není totéž jako plnohodnotná bankovní licence. Coinbase nebude moci přijímat běžné vklady ani poskytovat úvěry způsobem, jakým to dělají klasické banky. Získává však přístup k dalším svěřenským a úschovním službám, které patří k důležité infrastruktuře amerického finančního systému, a zároveň se dostává pod přímější dohled federálního regulátora.

„Naše schválení ukazuje, že kryptoměny tu zůstanou a že budujeme instituce, které tomu odpovídají,“ řekl místopředseda Coinbase Ryan VanGrack. Podle něj je získání licence rovněž důkazem hlubšího propojení kryptoměnového sektoru s americkou regulatorní infrastrukturou. Právě tak se podle VanGracka mohou digitální aktiva integrovat do tradičního finančního systému.

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Sázka na stablecoiny

Coinbase už nyní podle svého šéfa Briana Armstronga patří k největším správcům kryptoměnových aktiv na světě a svoji pozici rozšiřuje také v platebním byznysu. Nedávno navázala spolupráci s Citigroup na převodech mezi klasickými měnami a stablecoiny a minulý měsíc se spojila s Ripple, jehož stablecoin začala zpřístupňovat na svých platformách.

Významnou roli v podnikání Coinbase hraje rovněž USDC společnosti Circle, druhý největší stablecoin v oběhu. Coinbase se s Circle dělí o příjmy spojené s tímto tokenem. Nová licence tak firmě otevírá prostor k tomu, aby v segmentu stablecoinů a digitálních plateb dál posilovala svou pozici a zároveň se ještě více přiblížila tradičnímu bankovnímu světu.

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