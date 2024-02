Investování do sportu je sexy. Bohatí rozšiřují svá portfolia o týmy z NHL či evropského fotbalu

Bohatí jedinci i vládní suverénní fondy se začínají se svými investicemi tlačit do sportovních klubů. „Fondů investujících do sportovních týmů nyní vzniká hodně,“ řekl v rozhovoru pro newstream.cz Mason Parker, bývalý bankéř Deutsche Bank a nový majitel týmu amerického fotbalu Prague Lions. „Jeden takový fond bude možná jednou investovat do nás,“ doplnil.

Reklama

Americký basketbal, baseball a evropský fotbal přitahují stále více soukromých investorů, kteří se snaží těžit nejen z obrovského růstu sportovních lig a jednotlivých týmů, ale také z diverzifikace, kterou jim tyto investice přinášejí.

Mezi velké hráče na tomto poli patří společnost Certuity se sídlem v North Palm Beach na Floridě s majetkem v hodnotě 4,1 miliardy dolarů (bezmála 100 miliard korun), která začala na sport pohlížet jako na růstovou příležitost, když se poprvé začaly otevírat dveře k investování do lig a týmů. Server Barrons z mnoha dalších investorů v této kategorii jmenuje například dallaský Arctos Sports Partners z Dallasu, newyorkský RedBird Capital Partners a Caz Investments z Houstonu.

Paradox roku 2024: Ekonomika poroste, na akciích se to ale nemusí projevit Trhy První týdny roku přinesly hned několik konferencí, na nichž místní i zahraniční investoři představovali své vize pro úspěšnou skladbu portfolia pro letošní rok. Oproti roku předchozímu, který přinesl mnohdy rekordní nárůsty oproti očekávání, by letošek mohl přinést stabilnější investiční klima. Ale nejspíš také menší výnosy. Stanislav Šulc Přečíst článek

Otevřená stavidla

V roce 2019 začala Major League Baseball umožňovat firmám soukromého kapitálu, takzvaných private equity, a dalším institucím investovat do svých týmů. V roce 2021 následovaly NBA a NHL, tedy nejvyšší americké basketbalové a hokejové soutěže. Liga amerického fotbalu NFL institucionální vlastnictví sice zatím neumožňuje, nicméně Dylan Kremer, CIO ve společnosti Certuity, očekává, že by se to mohlo během příštích dvou let změnit, protože stárnoucí majitelé by rádi prodali alespoň menší podíl ve svých klubech.

Evropský fotbal zase láká národní investiční fondy ze zemí Perského zálivu. Katarský Qatar Sports Investments již od roku 2011 drží 87,5 procenta slavného pařížského týmu Paris Saint Germain. Zbylých 12,5 procenta vlastní již zmíněná Arctos Partners.

V nedávné době do evropského fotbalu začal „šlapat“ také PIF, suverénní fond Saúdské Arábie. V roce 2021 koupil s velkou pompou anglický fotbalové tým Newcastle. Tento týden se objevily zprávy, že PIF se za téměř 23 miliard korun snaží koupit také italský klub AS Řím.

Nová bublina? Akcie výrobců čipů rostou nezdravě rychle Trhy Nehrozí nová bublina na akciích firem produkujících čipy? Podle raketového nárůstu cen akcií společností Arm a Nvidia v posledních týdnech by se to mohlo zdát. Akcie společnosti Arm navíc nyní kolísají klidně i o desítky procent v rámci jediného obchodního dne. Vyplatí se nyní investovat do čipařských firem? Stanislav Šulc Přečíst článek

Za pět let pětinásobek

Očekávané výnosy se mohou samozřejmě lišit v závislosti na lize a týmu. Sportovní byznys – s relativně malým počtem týmů, lukrativními mediálními právy a příjmy z dalších zdrojů – znamená, že „riziko poklesu je v profesionálním sportu mnohem menší ve srovnání s tradičním soukromým kapitálem a rizikovým kapitálem,“ řekl serveru Barrons Kremer.

Parker věří, že jeho investice do týmu amerického fotbalu bude těžit z rostoucí popularity amerického sportu v Evropě a růstu cen televizních práv. „Umím si představit, že během pěti let bude mít tým pětinásobnou hodnotu,“ naznačuje Parker na jaké výnosy mohou mířit investoři do sportovních týmů.