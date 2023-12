Impuls pro akcionáře. Společnost Gevorkian se přesune na hlavní trh pražské burzy

Slovenská průmyslová společnost Gevorkyan přejde jako první firma z trhu Start pražské burzy na její hlavní trh Prime. Učiní tak k 21. prosinci. Velikostí kolem 4,5 miliardy korun se Gevorkyan zařadí mezi emise provozovatele horských středisek Tatry mountain resorts a nápojářské firmy Kofola ČeskoSlovensko. O změně Burza cenných papírů Praha informovala v tiskové zprávě.

Společnost Gevorkyan se specializuje na práškovou metalurgii. Zakladatel a předseda představenstva firmy Artur Gevorkyan považuje přechod na hlavní trh pražské burzy za logické pokračování postupných kroků při rozvoji firmy. „Věřím, že nám to dá další impuls a přinese pozitiva pro všechny akcionáře,“ dodal.

Na trhu Start pražské burzy se nyní obchoduje 14 emisí. Jejich celková tržní kapitalizace (hodnota) činí 13 miliard korun, přičemž od investorů získaly více než dvě miliardy korun, uvedla dnes burza.

Gevorkyan je první firmou, která přejde z neregulovaného trhu Start na hlavní trh pražské burzy. „Jsem velmi rád, že se nám tímto naplňuje jeden z hlavních důvodů vzniku trhu Start. Naším záměrem bylo, mimo jiné, aby se stal tento trh branou na burzu pro menší společnosti, pro které by byl vstup na regulovaný trh příliš komplikovaný,“ uvedl v této souvislosti generální ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic.

Čtyři zájemci

O výkon činnosti tvůrce trhu po uvedení emise na trh Prime Market projevili zatím zájem čtyři členové burzy. Jsou jimi společnosti BH Securities, Fio banka, J&T banka a Patria Finance, uvedla burza.

Přechodem na trh Prime bude muset Gevorkyan plnit řadu podmínek a povinností, které odlišují neregulovaný trh od trhu regulovaného. Firma bude muset uveřejňovat finanční výkazy podle mezinárodních účetních standardů (IFRS), zatímco na trhu Start mohou firmy používat české, respektive slovenské standardy. Společnost se také musí připravit na častější reportování výsledků.

Společnost Gevorkyan zvýšila od ledna do konce září tržby meziročně o 38 procent na 56,3 milionu eur (1,4 miliardy korun). Provozní zisk se zvýšil rovněž o 38 procent a dosáhl 8,2 milionu eur. Firma o tom informovala v polovině listopadu v tiskové zprávě. Čistý dluh se pak meziročně zvýšil téměř o 24 procent na 65,4 milionu eur.