Gatesova nadace letos od Buffetta nedostane nic. Kvůli Epsteinovi
Warren Buffett po dvě desetiletí posílal největší část svých každoročních darů Gatesově nadaci, která od něj dosud získala akcie Berkshire Hathaway za téměř 48 miliard dolarů. Letos ji ale Buffett z nadílky úplně vynechal. Vadí mu dosud nevyjasněné vazby Billa Gatese na odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Investiční legenda Warren Buffett dál rozdává majetek, který během desítek let vybudovala jeho společnost Berkshire Hathaway. Letošní nadílka má ale jednoho nápadného poraženého: Gates Foundation.
Pětadevadesátiletý investor převede osm tisíc akcií Berkshire třídy A na 12 milionů akcií třídy B. Devět milionů z nich získá Susan Thompson Buffett Foundation, pojmenovaná po jeho zesnulé první manželce. Po milionu akcií připadne nadacím Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation a NoVo Foundation, které jsou spojené s jeho třemi dětmi.
Při současné ceně akcií Berkshire třídy B má celý balík hodnotu přibližně šest miliard dolarů, tedy kolem 127 miliard korun.
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Po dvaceti letech žádné akcie pro Gatesovu nadaci
Největší pozornost nepřitahuje velikost daru, ale jméno, které na seznamu chybí. Gates Foundation bývala po dlouhá léta největším příjemcem Buffettovy každoroční letní distribuce akcií.
Od roku 2006 do konce roku 2025 jí Buffett daroval akcie Berkshire v celkové hodnotě 47,9 miliardy dolarů. Jen v loňském roce měla nadace dostat cenné papíry za přibližně 4,6 miliardy dolarů.
Letos však nedostane ani jednu akcii z oznámeného balíku. Oficiální prohlášení Berkshire důvod neuvedlo. Nové rozdělení peněz ale přichází krátce poté, co americká média informovala, že Buffett svou obvyklou platbu pozastavil a čeká na výsledek prověrky vztahů Gates Foundation s Jeffreym Epsteinem.
Warren Buffett poprvé po dvaceti letech vynechal pololetní dar Gatesově nadaci. Podle The Wall Street Journal čeká na výsledky prověrky jejích dřívějších vazeb na Jeffreyho Epsteina.
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Warren Buffett poprvé po dvaceti letech vynechal pololetní dar Gatesově nadaci. Podle The Wall Street Journal čeká na výsledky prověrky jejích dřívějších vazeb na Jeffreyho Epsteina.
Externí prověrku zadal generální ředitel Gates Foundation Mark Suzman. Má posoudit dřívější kontakty nadace a jejích pracovníků s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Výsledky se očekávají během léta.
Bill Gates nebyl v souvislosti s případem obviněn z trestného činu. Opakovaně uvedl, že kontaktů s Epsteinem lituje, a popřel, že by věděl o jeho trestné činnosti.
Buffett v březnovém rozhovoru pro CNBC řekl, že s Gatesem od zveřejnění nových informací vůbec nemluvil. Na otázku, zda jsou stále blízkými přáteli, odpověděl, že spolu zažili skvělé chvíle, ale do vyjasnění celé věci nevidí důvod k intenzivnější komunikaci.
Trhlina v závazku na celý život
Buffettovo rozhodnutí je pozoruhodné také kvůli slibu, který dal Billu Gatesovi a jeho tehdejší manželce Melindě v roce 2006. Zavázal se, že bude jejich nadaci darovat akcie Berkshire každoročně po celý svůj život, pokud alespoň jeden z nich zůstane aktivní v jejím vedení.
Melinda French Gates z nadace odešla v roce 2024. Bill Gates však zůstává předsedou správní rady a stále určuje její strategické směřování.
Zatím není zcela jasné, zda jde pouze o odklad letošního daru, nebo o definitivní konec Buffettovy podpory Gates Foundation. Jeho nové vyjádření ale ukazuje, že se rozdělení majetku stále více přesouvá do rukou vlastní rodiny.
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Všechny akcie chce rozdat do osmi let
Buffett uvedl, že se chce všech svých zbývajících akcií Berkshire zbavit během přibližně osmi let. Jeho tři děti mají na rozdělování majetku dohlédnout nejpozději do 31. prosince 2034.
Investor přitom s typickým suchým humorem připomněl, že jeho děti „bohužel také stárnou“. Po uskutečnění aktuálního daru mu zůstane 188 290 akcií Berkshire třídy A a 1162 akcií třídy B.
Nové prohlášení navíc říká, že zbývající akcie mají tak či onak skončit ve čtyřech právě obdarovaných nadacích. To může být zatím nejsilnější signál, že Gates Foundation už v Buffettově konečném dědickém plánu významné místo nemá.
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