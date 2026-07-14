Babiš vyzval Turka k rezignaci. Nehoda mohla skončit tragédií
Premiér Andrej Babiš vyzval poslance Filipa Turka, aby v případě potvrzení okolností zachycených na zveřejněném videu zachycující Turkovu pondělní dopravní nehodu rezignoval na funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem, který skončil na střeše.
Pondělní nehodu poslance Motoristů Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyšetřit, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). O situaci mluvil s předsedou Motoristů a vicepremiérem Petrem Macinkou. Pokud zveřejněné záběry odpovídají skutečnému průběhu nehody, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal.
„Řekl jsem mu (Macinkovi - pozn. red.), že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ uvedl Babiš.
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
Michal Nosek: Turek sestřelil nemocniční vůz. Teď sráží i Babišovu vládu
Názory
Nehoda se může stát každému. Předjíždět kolonu odbočovacím pruhem, vjet do cesty houkajícímu nemocničnímu vozu převážejícímu krevní destičky, srazit jej jako kuželku, a následně vtipkovat na internetu už ale není obyčejná smůla. Filip Turek způsobil největší malér, jaký dosavadní Babišova koalice zažila. A premiér dobře ví, že mu Motoristé tímto stylem vládnutí žádné body nepřinášejí.
Nemocniční vůz jen těsně minul chodce
Podle záznamu nehody zveřejněného serverem Seznam Zprávy měl nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou zapnutou zvukovou signalizaci. Turkovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a narazilo do zadní části zdravotnického vozu.
Ten se po střetu vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném pohybu minul jen o několik metrů skupinu chodců čekajících u přechodu. Následně skončil na střeše na tramvajových kolejích. Jeho řidič se při nehodě zranil.
Zveřejněné video podle kritiků zároveň ukazuje, že Turek před střetem předjel kolonu vozidel odbočovacím pruhem.
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Dalibor Martínek: Budeme teď všichni jako Motorista Turek srážet sanitky?
Názory
Křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova, na níž se prezident Motoristů Filip Turek předvedl trapnou dopravní nehodou, je nepříjemná a složitá. Při průjezdu je třeba dávat velký pozor. Turek si ho nedal, a převrátil sanitku.
Opozice žádá i složení poslaneckého mandátu
Opoziční politici po zveřejnění záběrů požadují, aby Turek neodešel pouze z funkce vládního zmocněnce, ale vzdal se také poslaneckého mandátu.
„Vláda Turka zmocněncem jmenovala, tak ať Babiš na nic nečeká a sám ho ihned odvolá. Ale hlavně musí složit poslanecký mandát,“ reagovala na sociální síti X senátorka ODS Miroslava Němcová.
Podobně se vyjádřil předseda lidovců Jan Grolich. „Turek musí skončit. Hned. Toto musí premiér okamžitě vyřešit. Už je jasné, že nehodu způsobil, protože předjel kolonu v odbočovacím pruhu. Toto se nesmí stát žádnému motoristovi,“ napsal.
Opoziční strany vyzývají poslance Motoristů Filipa Turka, aby po pondělní nehodě v centru Prahy složil mandát a skončil také ve funkci vládního zmocněnce. Zveřejněné záběry podle nich ukazují bezohlednou jízdu. Policie však okolnosti střetu s nemocničním vozem stále vyšetřuje a vyhodnocuje kamerové záznamy. Nové záznamy Turkovy jízdy vyvolaly debatu i ve Sněmovně.
Turek před bouračkou předjížděl kolonu odbočovacím pruhem. Opozice volá po jeho rezignaci
Politika
Opoziční strany vyzývají poslance Motoristů Filipa Turka, aby po pondělní nehodě v centru Prahy složil mandát a skončil také ve funkci vládního zmocněnce. Zveřejněné záběry podle nich ukazují bezohlednou jízdu. Policie však okolnosti střetu s nemocničním vozem stále vyšetřuje a vyhodnocuje kamerové záznamy. Nové záznamy Turkovy jízdy vyvolaly debatu i ve Sněmovně.
Policie případ vyšetřuje
Policie má nyní určit přesný průběh nehody a míru zavinění jednotlivých účastníků. Zveřejněný videozáznam je jedním z podkladů, konečné závěry však budou záviset na policejním vyšetřování.
Vyjádření Filipa Turka ani reakci Petra Macinky, který dnes zakončuje dvoudenní návštěvu Izraele, se zatím redakci nepodařilo získat.