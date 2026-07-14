Anarchokapitalista Urza: Majetek člověka vyrušuje
Programátor, publicista a propagátor anarchokapitalismu Urza vydává novou knihu o anarchoagorismu. V ní podle svých slov nabízí praktickou cestu ke svobodě. Co tedy podle něj je svoboda a jak jí dosáhnout ve světě, kde se pravidlům nelze snadno vyhnout? A jak situaci mění umělá inteligence?
Opakovaně kandidujete ve volbách, ale zároveň říkáte, že nechcete být zvolen. Proč do toho tedy chodíte?
Cílem je samotná kandidatura a šíření myšlenek. Už když jsem do toho šel, slíbil jsem, že kdybych dostal jakýkoliv mandát nebo peníze od státu, nic z toho si nevezmu. Volby pro mě nejsou cílem, ale prostředkem. Je to způsob, jak mluvit o svobodě, anarchokapitalismu a myšlenkách, které šířím i mimo volby.
Takže volby berete jako marketing?
Ano. Chci to využít jako PR pro tyto myšlenky. Když kandidujete, máte zákonný prostor v médiích, můžete poslat předvolební klip, lidé se o vás začnou zajímat, chodí na web. Přesně to jsem chtěl. Reakce jsou samozřejmě různé. Někteří lidé to chápou, někteří ne a někteří nadávají. To je klasika.
Kandidoval jste už několikrát. Podle čeho se rozhodujete, do kterých voleb jít?
Už jsem kandidoval ve sněmovních volbách, v eurovolbách i v Praze. Dnes si dělám takovou cost-benefit analýzu. Každá kandidatura něco stojí. A když například kandidujete v Praze, oslovíte za stejné peníze největší množství lidí. Vzhledem k tomu, že kauce stojí ve všech krajích stejně, dává mi Praha největší smysl.
Celý rozhovor s Urzou si můžete přečíst v magazínu Newstream CLUB
Nedávno skončila crowdfundingová kampaň na vaši novou knihu. Jak dopadla?
Vybrali jsme asi 2,6 milionu korun od 2345 lidí. To je podobný výsledek jako minule, kdy jsme vybrali asi 2,7 milionu. Rozdíl je ale v tom, že minule poslalo velkou část peněz několik větších bitcoinových hráčů a krypto během kampaně výrazně rostlo. Teď lidé poslali v podstatě přesně to, co se vybralo, a zároveň jich bylo mnohem víc.
Kolik knih se předprodalo?
Kolem tří tisíc. To je v téhle kategorii opravdu hodně. Naučná literatura podobného typu často vychází v nákladu tří set nebo pěti set kusů. My tuhle knihu vydáme asi v osmi tisících kusech.
Vydáváte si ji sám. Proč?
Protože se u svých děl vzdávám autorských práv. Chci, aby si s nimi lidé mohli dělat, co chtějí, aby je mohli šířit. Klasický nakladatel by s tím pravděpodobně nebyl v pohodě. Proto si to dělám sám, aby mi do toho nikdo nemluvil.
Česko je pro ně domov, Balkán zase místo, kde se všechno děje naplno. Sara a Teo Sandevovi otevřeně mluví o rodinných kořenech, životě mezi dvěma kulturami i o tom, proč je to táhne do světa.
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Česko je pro ně domov, Balkán zase místo, kde se všechno děje naplno. Sara a Teo Sandevovi otevřeně mluví o rodinných kořenech, životě mezi dvěma kulturami i o tom, proč je to táhne do světa.
Takže to není byznys v klasickém slova smyslu?
Ne. Vzdal jsem se jakéhokoliv zisku, nenechám si z toho ani korunu. Lépe se mi žádá o peníze, když si o ně neříkám pro sebe, ale na šíření myšlenky. Živí mě Svobodný přístav, kam lidé posílají příspěvky, a z toho normálně vyžiju. Netrpím nedostatkem a nepotřebuji přebytek. Peníze z projektů jdou zpátky do dalších aktivit. Pořádáme konference, tvoříme komiks, vydáváme další věci, dělám přednášky, často i pro školy. Když mě pozve škola třeba v Ostravě, dojedu tam na vlastní náklady, přespím a zase se vrátím. Dělám to proto, že mě baví šířit libertariánské a anarchokapitalistické myšlenky a vést dialog.
Nemáte žádné materiální ambice?
Moc ne. To, co mě nejvíc baví, je seberozvoj, spiritualita, duchovní vývoj a věda. Materiální věci mě od toho spíš oddalují. Majetek člověka spíš vyrušuje, protože se o něj musí starat. A já se nechci starat o majetek.
Vaše nová kniha je o anarchoagorismu. Jaký je rozdíl mezi anarchokapitalismem a anarchoagorismem?
Anarchokapitalismus je teoretický model nebo myšlenkový směr, který popisuje nestátní společnost. Anarchoagorismus je spíš praktická cesta jedince, nebo spíše skupiny lidí, jak v současném světě postupovat směrem k větší svobodě. Pro mě osobně může být cílem anarchokapitalismus, ale obecně to tak být nemusí. Existují anarchokapitalisté, kteří jsou zároveň agoristé, ale existují i anarchokomunisté, kteří mohou být agoristé také. Agorismus je praktická cesta k anarchii.
Jak vnímáte koncept agory, který pochází z antiky?
Je to skupina lidí, kteří to mají podobně nastavené a fungují spolu dobrovolně. Mohou to být fyzické nebo virtuální skupiny. V rámci agory se lidé snaží fungovat tak, aby do jejich vztahů co nejméně zasahoval stát nebo vnější autority. Ty totiž mají moc jen tam, kam reálně dosáhnou. Když jste ve skupině lidí, kde víte, že vás nikdo neudá a všichni sdílejí podobný přístup, můžete vliv státu v některých záležitostech odstřihnout.
Co může člověk prakticky udělat pro větší svobodu? Přinese umělá inteligence větší míru svobody, nebo její další omezování? A může AI přinést záhubu lidstva? O tom všem hovoří Urza v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, který právě vyšel.
Šéf společnosti Everpure Charles Giancarlo patří k veteránům technologického světa. V minulosti působil v Cisku, byl u rozvoje internetové infrastruktury a dnes vede firmu Everpure, která se snaží proměnit způsob, jakým podniky pracují s daty. A jedno ze tří vývojových center má v Praze. Proč? „Praha má řadu výhod. Vedle bezpečnosti a vstřícného pracovního práva to je především schopnost přitahovat talenty z celé Evropy,“ říká Charlie Giancarlo v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
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Šéf společnosti Everpure Charles Giancarlo patří k veteránům technologického světa. V minulosti působil v Cisku, byl u rozvoje internetové infrastruktury a dnes vede firmu Everpure, která se snaží proměnit způsob, jakým podniky pracují s daty. A jedno ze tří vývojových center má v Praze. Proč? „Praha má řadu výhod. Vedle bezpečnosti a vstřícného pracovního práva to je především schopnost přitahovat talenty z celé Evropy,“ říká Charlie Giancarlo v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.