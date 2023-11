Hodnota zlata stoupá. Cena za troyskou unci vyšplhala nad dva tisíce dolarů

Cena zlata prudce vzrostla a znovu se vyšplhala nad 2000 dolarů (asi 44 900 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu).

Naposledy tuto psychologickou hranici přesáhla koncem října, kdy ji vyhnaly nahoru obavy z další eskalace konfliktu na Blízkém východě. Předtím stála unce více než 2000 dolarů v květnu. Dnešní růst ceny žlutého kovu souvisí podle pozorovatelů především s oslabováním amerického dolaru.

Pozdě odpoledne se troyská unce tohoto drahého kovu na londýnské burze obchodovala za 2005 amerických dolarů. To je o 27 dolarů více než předchozí den a nejvyšší úroveň od konce minulého měsíce.

Cena zlata se tak podle agentury DPA znovu začíná přibližovat k rekordní hodnotě 2075 dolarů, které dosáhla v létě 2020. Od poloviny měsíce drahý kov zdražil o zhruba 70 dolarů za unci.

Slábnoucí dolar

Americký dolar v listopadu k ostatním hlavním měnám výrazně oslabil. V návaznosti na nedávné neuspokojivé údaje z americké ekonomiky se na finančních trzích množí spekulace, že americká centrální banka (Fed) nebude dále základní úrokovou sazbu zvyšovat a v příštím roce by mohla začít s jejím snižováním. Vyhlídka na pokles úrokových sazeb zatěžuje kurz dolaru.

Slabší americká měna obecně cenu zlata podporuje. Vzhledem k tomu, že zlato se obchoduje převážně v americké měně, slabý dolar žlutý kov zlevňuje na světovém trhu, což vede k větší poptávce po něm a žene jeho cenu nahoru.