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newstream.cz Trhy General Motors mění burzu. Jako první tradiční automobilka zamíří na Nasdaq

General Motors mění burzu. Jako první tradiční automobilka zamíří na Nasdaq

General Motors
ČTK
ČTK, fry
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General Motors opouští newyorskou burzu NYSE a přesouvá své akcie na technologicky orientovaný Nasdaq. Automobilka se tak zařadí po bok firem jako Walmart, Hilton či Palantir a zároveň se stane prvním tradičním výrobcem aut obchodovaným na této burze. Přesun přichází v době, kdy GM sází na autonomní řízení, software a další digitální služby.

General Motors přesune registraci svých kmenových akcií z burzy NYSE na Nasdaq. Obchodování pod dosavadním symbolem GM by na novém trhu mohlo začít 17. listopadu, uvedla agentura Reuters.

Automobilka se připojí k rostoucímu počtu velkých společností, které v poslední době zamířily na Nasdaq. Patří mezi ně Walmart, hotelová skupina Hilton nebo softwarová firma Palantir. Burza je tradičně spojována především s technologickými společnostmi, jejichž význam na trzích dál posiluje boom investic do umělé inteligence.

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Pro GM má přesun také symbolický význam. Stane se prvním tradičním výrobcem automobilů na Nasdaqu právě v době, kdy se snaží rozšiřovat své podnikání za hranice samotného prodeje vozů.

GM sází na software a autonomní řízení

Automobilka investuje do autonomních technologií a připravuje novou softwarovou platformu pro budoucí modely. Ta má umožnit provoz systémů autonomního řízení i dalších digitálních funkcí, za které by zákazníci mohli platit.

Finanční ředitel Paul Jacobson uvedl, že strategie zaměřená na zákazníky a technologické inovace vytváří hodnotu pro akcionáře a odpovídá tomu, proč GM považuje Nasdaq za vhodné místo pro své akcie.

Tržní hodnota General Motors se pohybuje kolem 68 miliard dolarů, tedy téměř 1,5 bilionu korun. Akcie se obchodují přibližně za 80 dolarů, zhruba na stejné úrovni jako na začátku roku.

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