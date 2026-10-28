General Motors mění burzu. Jako první tradiční automobilka zamíří na Nasdaq
General Motors opouští newyorskou burzu NYSE a přesouvá své akcie na technologicky orientovaný Nasdaq. Automobilka se tak zařadí po bok firem jako Walmart, Hilton či Palantir a zároveň se stane prvním tradičním výrobcem aut obchodovaným na této burze. Přesun přichází v době, kdy GM sází na autonomní řízení, software a další digitální služby.
General Motors přesune registraci svých kmenových akcií z burzy NYSE na Nasdaq. Obchodování pod dosavadním symbolem GM by na novém trhu mohlo začít 17. listopadu, uvedla agentura Reuters.
Automobilka se připojí k rostoucímu počtu velkých společností, které v poslední době zamířily na Nasdaq. Patří mezi ně Walmart, hotelová skupina Hilton nebo softwarová firma Palantir. Burza je tradičně spojována především s technologickými společnostmi, jejichž význam na trzích dál posiluje boom investic do umělé inteligence.
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Trhy
Ameriku čekají volby, které mohou Donaldu Trumpovi výrazně zkomplikovat vládnutí. Pro investory ale nemusí být politický pat špatnou zprávou. Historická čísla totiž ukazují překvapivou věc: po všech 19 kongresových volbách od roku 1950 americké akcie v následujících šesti měsících posílily. Analytici XTB nyní rozebírají, co může letošní hlasování přinést Wall Street, dolaru, zlatu i bitcoinu.
Pro GM má přesun také symbolický význam. Stane se prvním tradičním výrobcem automobilů na Nasdaqu právě v době, kdy se snaží rozšiřovat své podnikání za hranice samotného prodeje vozů.
GM sází na software a autonomní řízení
Automobilka investuje do autonomních technologií a připravuje novou softwarovou platformu pro budoucí modely. Ta má umožnit provoz systémů autonomního řízení i dalších digitálních funkcí, za které by zákazníci mohli platit.
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Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Finanční ředitel Paul Jacobson uvedl, že strategie zaměřená na zákazníky a technologické inovace vytváří hodnotu pro akcionáře a odpovídá tomu, proč GM považuje Nasdaq za vhodné místo pro své akcie.
Tržní hodnota General Motors se pohybuje kolem 68 miliard dolarů, tedy téměř 1,5 bilionu korun. Akcie se obchodují přibližně za 80 dolarů, zhruba na stejné úrovni jako na začátku roku.