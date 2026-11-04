Facebook nabízí vysoké výnosy a Evropa se hrne. Na dluhopisy Mety se sešly objednávky za 1,3 bilionu korun
Meta si poprvé půjčuje v eurech a zájem investorů láme evropské rekordy. Na její dluhopisy se sešly objednávky za 53 miliard eur, téměř šestinásobek částky, kterou chce získat. Majitel Facebooku ale za peníze nabízí štědré výnosy. Investoři totiž stále pozorněji sledují, kolik technologické giganty stojí závod o umělou inteligenci a zda se jim obří výdaje vrátí.
Americká Meta Platforms při svém debutu na eurovém dluhopisovém trhu přilákala objednávky za 53 miliard eur, tedy zhruba 1,29 bilionu korun. Podle agentury Bloomberg jde o nový rekord mezi podnikovými emisemi v Evropě. Samotná společnost chce přitom z prodeje získat až devět miliard eur, přibližně 219 miliard korun. Investory láká na poměrně vysoké výnosy v době, kdy největší technologické firmy soupeří o financování investic do umělé inteligence v řádu bilionů dolarů.
Mateřská společnost Facebooku se na evropské investory obrací bezprostředně poté, co v úterý získala na dolarovém dluhopisovém trhu 15 miliard dolarů, tedy 326 miliard korun. Zájem byl výrazně vyšší i tam: objednávky dosáhly až 58 miliard dolarů. Eurová emise je pro Metu prvním prodejem dluhopisů mimo domácí trh a zajišťují ji banky Citigroup a Morgan Stanley.
Lákavé výnosy mají svou cenu
Rekordní poptávka ovšem neznamená, že investoři přestali vnímat rizika. Rychlý růst zadlužení technologických gigantů i pochybnosti o návratnosti investic do AI tlačí náklady na financování vzhůru. Meta podle zdroje obeznámeného se situací nabízí šest tranší dluhopisů se splatností přibližně od čtyř do 38 let. U všech je konečné emisní rozpětí vyšší než u eurových emisí ostatních největších technologických společností, píše Bloomberg.
„Vzhledem k úvěrovému ratingu jsou nabízené podmínky velmi atraktivní, takže je obtížné se do emise nezapojit. Zároveň však zůstáváme obezřetní s ohledem na potřeby financování v příštím roce,“ uvedl portfolio manažer globálních dluhopisových investic ve společnosti Allspring Global Investments Alex Temple.
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Rozdíl je patrný například ve srovnání s Alphabetem, mateřskou společností Googlu. U dluhopisu se splatností 6,26 roku Meta plánuje přirážku 140 bazických bodů nad střední sazbou úrokových swapů, zatímco Alphabet v úterý ocenil šestiletý dluhopis s přirážkou 90 bodů. U delších splatností je odstup ještě výraznější: osmnáctiletá tranše Mety nabízí 268 bazických bodů, kdežto devatenáctiletý dluhopis Alphabetu vydaný tento týden měl přirážku 185 bodů.
Silný rating už investorům nestačí
Nabízené výnosy podle propočtů Bloombergu odpovídají spíše dluhopisům s úvěrovým hodnocením o několik stupňů horším, než je rating Mety na úrovni AA. Podobně přitom trh přistupuje i k dalším technologickým obrům provozujícím cloudovou infrastrukturu. Investoři tak do požadovaných výnosů promítají obavy z toho, kolik dalších peněz budou tyto společnosti potřebovat.
Stávající eurové dluhopisy Alphabetu a Amazonu se na sekundárním trhu rovněž obchodují s výrazně vyššími výnosy, než by jejich ratingu AA odpovídalo. U některých dluhopisů s delší splatností jsou výnosová rozpětí dokonce vyšší než u emisí s horším hodnocením v kategorii A. Technologickým firmám však pomáhá, že si na začátku letošního roku zajistily financování za nižší sazby, a mají tak větší prostor nynější zdražení absorbovat.
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„Když se podíváte na jejich průměrné náklady na financování a započítáte všechny starší dluhopisy s nízkými kupony, mohou si dovolit nabídnout investorům vyšší výnos, aby emisi úspěšně umístili,“ uvedl portfolio manažer dluhopisových investic ve společnosti Mirabaud Asset Management Al Cattermole.
Závod o AI posílá firmy pro další miliardy
Eurová emise Mety přichází po jednom z nejrušnějších období na dluhopisovém trhu velkých technologických společností. Meta, Alphabet, Oracle a Microsoft od konce minulého týdne společně vydaly dluhopisy za téměř 57 miliard dolarů, přibližně 1,2 bilionu korun. Na americký trh s dluhopisy investičního stupně se technologické firmy vracejí po tříměsíční přestávce. Tu minulý týden prolomil Microsoft emisí za 25 miliard dolarů, po něm následoval Oracle s deseti miliardami dolarů.