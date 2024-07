Dolar s vítězstvím Trumpa nad Bidenem oslabí

Dolar tento týden odevzdává své zisky. Investorům došlo, že Trump v Bílém domě by mohl tlačit na snížení sazeb. A tím oslabit dolar.

Bezprostředně po pokusu o atentát na exprezidenta USA Donalda Trumpa dolar nejprve reagoval posílením. Když ale investoři začali zvažovat všechny dopady dalších čtyř let Trumpa v oválné pracovně, dolar své zisky zase odevzdal.

„Nyní je 66procentní šance na to, že Trump prezidentské klání vyhraje,“ říká Ondřej Hartman z webu FXStreet.cz. „Výhru Trumpa pravděpodobně nezvrátí ani možné odstoupení Bidena a nahrazení jiným kandidátem,“ dodává.

Sázková kancelář Tipsport měla na výhru Trumpa v úterý kurz pouhých 1,32. Vsazená tisícikoruna by v případě Trumpova vítězství sázkaři vynesla jen 320 korun zisku. Naopak na Bidena je kurz 5. Vsazená tisícovka by tak při Bidenově vítězství vynesla čtyři tisíce korun.

O silném dolaru

Je nutné připomenout, že – měřeno dolarovým indexem – dolar za poslední tři roky posílil o 13 procent.

„Máme problém se silným dolarem a slabým jenem a jüanem. Rozdíl mezi americkou a čínskou měnou je největší za posledních snad 38 let. To přitom našim výrobním firmám činí ohromné potíže,“ uvedl Trump v rozhovoru pro agenturu Bloomberg, který vznikl ještě před sobotním atentátem, po kterém se značně změnila Trumpova rétorika. Otočit trend bude podle exprezidenta trvat řadu let.

Zatlačit na Fed

Americká měna těží z relativně dobré kondice ekonomiky. Ta je poměrně odolná vůči vysoké inflaci i vyšším úrokovým sazbám, zatímco eurozóna sklouzla do recese a Čína a Japonsko se potýkají s ekonomickým útlumem.

Úrokové sazby se už rok drží v pásmu 5,25 až 5,50 procenta. Investoři už se pomalu vzdávají naděje, že by Fed v dohledné době sáhl k jejich snížení.

„Myslím, že by sazby měly zůstat tam, kde jsou, dokud se nepovede stabilizovat inflaci a zároveň vrátit ekonomiku k růstu. Nicméně vím, že jsou sazby vysoko a činí to potíže firmám i domácnostem,“ řekl Trump Bloombergu.

Nicméně. V minulosti Trump opakovaně z pozice hlavy státu vyzýval Fed, aby úroky snížil výrazněji a tím oslabil dolar. Hartman proto očekává, že jakmile bude Trump (znovu)zvolený, vrátí se vše do starých kolejí a staronový prezident bude lobbovat za nižší sazby.

Ostatně, jak připomněl Trump v rozhovoru pro Bloomberg, vysoké sazby jsou problém. „Domácnosti si nyní nemohou dovolit vzít hypotéku. Přitom vlastní dům je symbol amerického snu.“

Přidušený Wall Street

Zatímco silný dolar je skvělou zprávou pro americké turisty mířící do zahraničí, je to problém pro nadnárodní firmy na newyorkské burze. „Americký dolar je úžasně silný, protože se očekává, že USA povedou celosvětové hospodářské oživení," řekl pro CNN Louis Navellier, předseda a zakladatel Navellier & Associates.

„Silný americký dolar ale může bránit nadnárodním společnostem, jako jsou velké firmy dominující indexu S&P 500, v růstu,“ dodal. Navellier. Silný dolar totiž snižuje zisky amerických společností působících v zahraničí.