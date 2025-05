Lukáš Kovanda: Trumpova cla Česko poškodí, ale nepřímo. Oslabí naše obchodní partnery

Česká republika loni vyvezla do USA zboží za 166,2 miliardy korun. Export do USA tak tvořil zhruba 2,8 procenta celkového vývozu zboží.

Koruna odevzdala část svých dnešních zisků vůči dolaru a všechen dnešní zisk, jejž nabrala vzhledem k euru, poté co americký prezident Donald Trump na sociální sítí Social Truth oznámil záměr uvalit nové clo na dovoz z Evropské unie. Nová celní sazba by měla činit 50 procent a platit od letošního 1. června.

Nová Trumpova cla by tak na českou ekonomiku jako celek dolehla tíživě spíše svým druhotným efektem. Mají totiž potenciál oslabit také klíčové obchodní partnery Česka v zemích EU v čele s Německem.

Slabší ekonomický výkon Německa a dalších ekonomik EU pak může mít na Česko tíživější dopad, než jaký případně budou mít Trumpova cla přímo. Přímý dopad bude v případě Česka problémem mikroekonomickým spíše než makroekonomickým, a to kvůli zhoršení konkurenceschopnosti těch konkrétních českých firem a podniků, jež se exportně na americký trh silně zaměřují.

Největší položkou českého vývozu do USA byla loni telekomunikační zařízení, jichž ČR exportovala za dvanáct miliard korun. Elektronických součástek a zařízení vyvezla za více než jedenáct miliard korun. Strojů a motorů na jiný pohon než elektrický – s výjimkou turbín apod. – pak exportovala za zhruba 9,5 miliardy korun.