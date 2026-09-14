Než koupíte token, zpozorněte. ČNB radí, jak se vyznat v kryptoaktivech
Centrální banka představila dokument pro případné investory do kryptoaktiv. Nabízí 12 věcí, které by případní investoři měli zvážit, než se do nákupu digitálních aktiv pustí. Dokument nabízíme bez redakčních zásahů kromě jazykových.
Základní pravidlo
Nakupujte pouze taková kryptoaktiva, jejichž fungování rozumíte, a investujte pouze prostředky, o které si můžete dovolit přijít. Vysoký potenciální výnos bývá zpravidla spojen s vysokým rizikem ztráty.
Co znáte z klasických obchodů u bank, to u kryptoaktiv neplatí
Ochrana zákazníků při nákupu kryptoaktiv bývá výrazně nižší než u běžných finančních produktů. Pokud hodnota kryptoaktiva klesne, protože vydavatel ukončí činnost, nebo o své prostředky přijdete jiným způsobem, nemusí existovat žádný mechanismus, který by vám ztrátu nahradil.
Mějte také na paměti, že většinu kryptoaktiv lze prodat pouze na sekundárním trhu. To znamená, že svůj nákup prodáte jen tehdy, pokud se najde jiný zájemce. U mnoha kryptoaktiv může být poptávka velmi nízká nebo žádná.
Energetické trhy vřou, ale u nás je zatím ticho a klídek. Registrujeme jen rostoucí ceny pohonných hmot. Jenže kromě ceny ropy začaly masivně růst i ceny energií. Pokud nenastane nějaký globální zvrat, například vyřešení krize v Hormuzském průlivu a války USA proti Íránu, čeká nás zdražování, se kterým dosavadní odhady inflace rozhodně nepočítají.
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Názory
Energetické trhy vřou, ale u nás je zatím ticho a klídek. Registrujeme jen rostoucí ceny pohonných hmot. Jenže kromě ceny ropy začaly masivně růst i ceny energií. Pokud nenastane nějaký globální zvrat, například vyřešení krize v Hormuzském průlivu a války USA proti Íránu, čeká nás zdražování, se kterým dosavadní odhady inflace rozhodně nepočítají.
Pozor na projekty připomínající hazard
Některé projekty lákají na možnost rychlého zisku a pracují s principy podobnými hazardním hrám. Hodnota investice může záviset spíše na náhodě, zájmu dalších kupujících nebo krátkodobé spekulaci než na skutečné ekonomické hodnotě projektu.
Pokud je hlavním argumentem pro nákup vidina rychlého výdělku, jde o významný varovný signál.
Nenechte se přesvědčit pouze reklamou nebo influencery
Kryptoaktiva jsou často propagována prostřednictvím influencerů, sociálních sítí a okázalých marketingových kampaní. Reklama přitom může zdůrazňovat potenciální výnosy, aniž by stejnou pozornost věnovala rizikům.
Zvýšené opatrnosti by měly dbát zejména osoby s omezenými zkušenostmi s investováním na finančních trzích nebo lidé hledající rychlé zhodnocení úspor. Žádná investice nemůže zaručit rychlé a bezrizikové zbohatnutí.
Pozor na „společné investování“ do kryptoaktiv
Některé osoby nabízejí možnost svěřit jim peníze s příslibem, že je budou investovat do známých kryptoaktiv nebo do nových tokenových projektů jménem více investorů. V jiných případech je investorům do kryptoaktiv přislíbeno, že jejich prostředky budou společně investovány a hodnota jejich kryptoaktiv se bude zvyšovat s hodnotou a výnosy z majetku, do kterého bylo investováno.
Ne vždy je však zřejmé, kdo s prostředky nakládá, jak jsou chráněny nebo zda je taková činnost vykonávána v souladu s právními předpisy, přičemž projekt může podléhat nejen právní úpravě kryptoaktiv, ale i právní úpravě investičních fondů. Před svěřením peněz si vždy ověřte, komu prostředky předáváte a jakému účelu mají sloužit.
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Krach vydavatele může znamenat ztrátu hodnoty tokenu
Hodnota některých tokenů závisí na konkrétní společnosti, vývojářském týmu nebo projektu, který za nimi stojí. Pokud tento subjekt ukončí činnost, dostane se do finančních problémů nebo přestane projekt rozvíjet, může hodnota tokenu výrazně klesnout, případně zcela zaniknout.
Dejte si pozor na názvy připomínající známá kryptoaktiva
Některá kryptoaktiva používají názvy, zkratky nebo označení, která mohou vyvolávat dojem spojení se známými a zavedenými projekty.
Podobný název však neznamená, že jde o stejný projekt nebo že má stejnou hodnotu, důvěryhodnost či historii. Vždy si ověřte, jaké kryptoaktivum skutečně kupujete.
Partnerské programy mohou skrývat pyramidové schéma
Pokud je odměna účastníků založena především na získávání dalších investic, investorů či následném obchodování těchto dalších investorů, nikoli na skutečné ekonomické aktivitě projektu, může jít o pyramidové nebo obdobné schéma (viz Upozornění na rizika spojená s veřejným nabízením kryptoaktiv).
Buďte obezřetní zejména tehdy, pokud vám jsou za přivedení dalších osob slibovány vysoké odměny nebo pasivní příjem bez odpovídajícího vysvětlení zdroje těchto výnosů.
U stakingu si ověřte, na jak dlouho budou vaše tokeny uzamčeny
Některé projekty nabízejí odměny za tzv. staking, při kterém jsou tokeny na určitou dobu zablokovány. Tato doba bývá různorodá a v konkrétních případech mohou být tokeny uzamčeny i více než rok. Po dobu uzamčení s nimi zpravidla nemůžete volně nakládat ani je prodat.
To může představovat významné riziko zejména u nových nebo méně známých tokenů. Pokud během uzamčení hodnota tokenu výrazně klesne, nemusíte mít možnost na situaci reagovat a s prodlužující se dobou uzamčení toto riziko roste.
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Názory
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Při investici do tokenů spojených s budoucím projektem postupujte obezřetně
Některé utility tokeny jsou prodávány s příslibem využití v budoucím ekosystému nebo na platformě, která dosud nebyla vytvořena.
Před nákupem zvažte, zda platforma skutečně existuje, zda je funkční a zda je její dokončení realistické. Pokud projekt nebude realizován, může být využitelnost tokenu velmi omezená nebo žádná.
Funkcionality užitných tokenů se mohou změnit
Při nabídce tzv. užitných tokenů (někdy též nazývané utility tokeny) bývá často zdůrazňována široká škála budoucích funkcí a možností využití. Tyto plány se však mohou v průběhu času změnit.
Vydavatel může některé plánované funkce omezit, upravit nebo zcela zrušit. Taková změna může snížit atraktivitu tokenu, poptávku po něm i jeho cenu na trhu.
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Bílé knihy a jejich obsah
Před nákupem kryptoaktiva je nezbytné seznámit se s jeho bílou knihou (crypto-asset white paper). Ta představuje základní informační dokument upravený nařízením MiCA. Samotná existence bílé knihy však neznamená, že je dané kryptoaktivum bezpečné nebo vhodné k investování. Je-li pro veřejnou nabídku nebo přijetí k obchodování vyžadována bílá kniha podle MiCA, měl by investor ověřit příslušný záznam v registru MiCA vedeném ESMA.
Registr obsahuje bílé knihy jiných kryptoaktiv a údaje o vydavatelích ART a EMT včetně jejich bílých knih. ČNB souběžně vede v základních seznamech registry bílých knih kryptoaktiv a jejich vydavatelů, u nichž je Česká republika domovským členským státem, a rovněž registry bílých knih a jejich vydavatelů, které byly v rámci EU oznámeny do ČR přeshraničně.
Zápis v registru ani případné schválení bílé knihy však nepředstavují doporučení k nabytí kryptoaktiva, potvrzení správnosti všech uvedených informací ani záruku bezpečnosti, likvidity, hodnoty nebo návratnosti.
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