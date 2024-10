Lukáš Kovanda: Brambor bude letos dostatek. Vyšší úroda může tlačil na ceny v obchodech

V Česku se letos urodí výrazně větší množství brambor, pěstuje se jich více. Ceny v obchodech by měly jít dolů, zejména díky vývoji na evropském trhu.

V Česku by se letos mělo urodit citelně více brambor, což by společně s vývojem na evropském trhu mělo zajistit, že ceny v obchodech neporostou. Měly by naopak dále postupně klesat. Ještě v první polovině letoška přitom brambory v obchodech meziročně zdržovaly až zhruba o 50 procent.

Meziročně se v tuzemsku urodilo o takřka desetinu více brambor, plyne z dat, která dnes zveřejnil ČSÚ. Dle odhadu sklizně ke 30. září se má letos sklidit 630 tisíc tun brambor, což je meziročně o 9,8 procenta více.

Nárůst produkce brambor je důsledkem rozšíření osázené plochy. Přesto úroda brambor zaostává za pětiletým průměrem, i když jen poměrně mírně, o 2,2 procenta. V celém Česku se letos zvýšila plocha pro pěstování brambor o 1800 hektarů, tedy o 8,5 procenta. Větší množství v tuzemsku sklizených brambor ale samo o sobě jejich cenu příliš neovlivní, protože cena se utváří nikoli v Česku, ale odráží dění na celoevropském trhu.

Vzhledem k tomu, že se letos rozšiřovaly osevní plochy také v bramborářsky nejvýznamnějších evropských zemích, jako je Německo, Francie nebo Belgie, dochází celoevropsky k mírnému poklesu cen brambor, jenž se v poslední době projevuje i v Česku. V září cena konzumních brambor klesala v ČR meziročně o zhruba 8,5 procenta, když se kilogram prodával průměrně za 25,80 koruny.

