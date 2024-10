Poláci uvedou na trh parfém s vůní brambor

Polská kosmetická firma Bohoboco uvede na trh parfém s vůní brambor, který oslavuje základní polskou potravinu.

Pro zakladatele společnosti je to odkaz na farmářské trhy a návrat do dětství, kdy zatoužil vyrábět vlastní parfémy, napsal web Notes from Poland. Prodej tohoto parfému začne ve středu. Cena za 50mililitrový flakon bude 665 zlotých (přes 3900 korun).

Vůně brambor je „poctou realistickému a drsnému kouzlu polských trhů, kde s každým krokem objevujeme kouzlo jedinečnosti v jednoduchosti,“ říká zakladatel a kreativní ředitel společnosti Bohoboco Michal Gilbert Lach, který vyrůstal v jihopolském městě Žywiec. Brambory mu připomínají dětství, kdy chodil na místní trhy a objevoval různé zemědělské produkty a vůně. Právě tehdy začal snít o výrobě parfémů.

„Parfém Polské brambory v sobě snoubí zemitost s výraznou sladkostí a vzdává hold zemi, která je počátkem všeho. (...) Kombinace balsamikové vonné esence, smyslné ambry, sladké vanilky, zlatého medu a hřejivého sena vytvářejí výraznou a smyslnou esenci,“ píše se v popisu produktu. V parfému jsou také tóny červené řepy, pšenice, trávy, kůže a borovice.

Lach založil Bohoboco v roce 2016 a získal řadu ocenění. Po čtyřech letech se dostal do užšího výběru v kategorii nejlepší nováček na prestižních cenách FiFi známých jako „Oscary parfémového průmyslu“, které se udělují od roku 1973. Jeho produkty se prodávají v parfémových salonech po celém světě, včetně New Yorku, Los Angeles, Paříže, Říma, Vídně, Berlína a Dubaje.

Firma prodává také například parfémy s vanilkovou, karamelovou, kávovou či šafránovou vůní.

