Bitcoin vystoupal na dvouletá maxima, pomohla mu i velká akvizice

Kryptoměna bitcoin je na dvouletých maximech. V současné chvíli se drží nad hodnotou 56 tisíc dolarů, tedy zhruba 1,3 milionu korun. Web CNBC uvedl, že cenu vzhůru vyhnal mimo jiné nákup společnosti MicroStrategy, která v pondělí oznámila pořízení tři tisíc bitcoinů za 155 milionů dolarů.

Web CNBC doplnil, že se hodnota nejznámější kryptoměny světa za poslední dva dny zvýšila o více než 10 procent. Dopomohl k tomu i výše zmíněný nákup společnosti MicroStrategy, která začátkem tohoto měsíce oznámila, že drží přibližně 190 tisíc bitcoinů, což odpovídá hodnotě přes 10,5 miliardy dolarů. V současné době jde o největší firmu s akciemi na burze, která je vlastníkem bitcoinů.

Vedoucí výzkumu na platformě digitálních aktiv VDX Greta Yuanová se domnívá, že trh povzbudily právě firmy, jako je MicroStrategy. Vliv měl podle ní i „nový rekord v přílivu bitcoinových ETF“.

Kromě bitcoinu zažívá vzestup také kryptoměna Ethereum, která dosáhla několikaměsíčního maxima. V současné chvíli se její cena pohybuje nad hranicí 3200 dolarů, tedy téměř 76 tisíc korun.

Blíží se rekord?

Bitcoin by podle ekonomů mohl v první polovině letošního roku dosáhnout na novou rekordní hodnotu. Té dosavadní okolo 69 tisíc dolarů docílil v listopadu 2021. Nejznámější kryptoměnu čeká růst kvůli spuštění ETF fondů a blížícímu se halvingu, tedy snížení odměn za těžbu na polovinu, uvádí analytici.

„Obchodování s bitcoinem v únoru oživuje a po několika poklidných zimních měsících začíná opět růst. Dalším pro bitcoin důležitým milníkem bude halving, tedy snížení těžařské odměny na polovinu. Dojde k němu v dubnu a zatím vždy platilo, že následuje prudké posílení. Je tak možné, že se ještě v první polovině roku dočkáme nového cenového rekordu. Letos očekávám růst ceny i k 100 tisícům dolarů,“ řekl zakladatel české společnosti Bit.plus Martin Stránský.

Lednové spuštění Bitcoin ETF fondů bylo podle analytika Wood&Company Tomáše Kacerovského z pohledu přílivu nového investičního kapitálu v prvních týdnech obchodování jedno z nejúspěšnějších v historii. „Poptávka po bitcoinech přichází zejména ze strany institucionálních investorů, kteří do bitcoinu před vznikem ETF fondů investovat de facto nemohly. I díky vstupu tohoto nového typu investorů může potenciálně docházet v tomto roce k postupnému růstu jak obchodovaných objemů, tak ceny bitcoinu,“ dodal.

Bitcoin zatím podle analytika Portu Lukáše Rašky strávil nad hranicí 50 tisíc dolarů méně než tři procenta své historie, to tak může u řady lidí způsobit pocit, že by měli „být u toho“. „V kombinaci s penězi, které proudí do nových amerických bitcoinových ETF a blížícím se halvingem, se tak zdá, že bitcoin může ve svém růstu dále pokračovat,“ řekl Raška.

Hodnota nula

I přes současný vzestup a velmi dobré vyhlídky pro letošní rok jsou někteří k bitcoinu stále skeptičtí. Příkladem je nedávný výrok ekonomů Evropské centrální banky Ulricha Bindseila a Jürgena Schaafa. Ti na svém blogu uvedli, že skutečná hodnota bitcoinu je rovna nule, bez ohledu na to, že úřady ve Spojených státech schválily bitcoinové fondy obchodované na burze (ETF).

„Nesouhlasíme ani s jedním tvrzením a opakujeme, že reálná hodnota bitcoinu je stále nulová. Pro lidskou společnost je obnovený cyklus růstu a propadu ceny bitcoinu hroznou perspektivou. Vedlejší škody budou obrovské, včetně ekologických škod a konečného přerozdělení bohatství na úkor těch méně sofistikovaných,“ napsali autoři. Zatímco Bindseil je generálním ředitelem divize ECB pro infrastrukturu trhu a platby, Schaaf je poradcem.

Proti obsahu blogu na ECB se postavil Daniel Kuhn z webu CoinDesk, který se specializuje na kryptoměny. ECB podle něj buď lže o bitcoinu, anebo lže sama sobě. „Generální ředitel ECB Ulrich Bindseil a poradce Jürgen Schaaf jsou rozhodně proti bitcoinu, ale jejich důvody nedávají moc smysl,“ soudí Kuhn.

„Tyto komentáře jsme už několikrát zaznamenali, jde o klasické ovlivňování trhu za účelem spekulace nebo ovlivnění ceny. Ta naopak letos může výrazně růst, protože bitcoin čeká halving, tedy snížení těžařské odměny na polovinu, a většinou po něm následuje prudké posílení. Letos očekávám růst ceny i ke sto tisícům dolarů,“ řekl zakladatel české společnosti Bit.plus Martin Stránský.