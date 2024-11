Bitcoin pokořil další metu. Mince už stojí přes dva miliony

Cena nejznámější kryptoměny bitcoin dnes poprvé překonala hranici 90 tisíc dolarů (zhruba 2,15 milionu korun). Bitcoin v posledních dnech částečně těží z vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Předpokládá se, že Trumpova administrativa zaujme vůči kryptoměnám vstřícnější postoj.

Podle specializovaného serveru CoinDesk se bitcoin kolem 16:20 SEČ prodával za zhruba 91 800 dolarů. Za posledních 24 hodin si tak připisoval zhruba šest procent.

„Mezi jasné katalyzátory tohoto pohybu patří zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem,“ uvedl k růstu bitcoinu manažer fondu Dopamine Investments Tomáš Pacalt. Dodal, že se nyní začíná hovořit o přidání bitcoinu do amerických státních rezerv a že zájem o tuto kryptoměnu mají také velké firmy, jako je Microsoft.

Trump v kampani sliboval, že vytvoří strategické zásoby bitcoinu a podpoří jeho domácí těžbu tak, aby se Spojené státy staly celoplanetárním centrem této technologie. Jeho postoj ostře kontrastuje s postojem institucí k bitcoinu za demokratického prezidenta Joea Bidena.

Vedle vlivu Trumpova znovuzvolení je podle zakladatele kryptoměnové burzy Coinmate Romana Valihracha důležitým faktorem i čtyřletý cyklus bitcoinu, který pohánějí pravidelné takzvané halvingy, tedy snížení odměn za potvrzování transakcí pro tzv. těžaře.

