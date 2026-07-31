Na kus řeči s právníky: Vizitky stranou. Tady se dělá skutečný byznys
Právníci, majitelé firem, investoři, sportovci i novináři. Právě tyto světy propojuje Next Generation Legal Business Club, který pod hlavičkou advokátní kanceláře PRK Partners už třetím rokem rozvíjí Soňa Rampulová. Komunita dnes čítá zhruba dvě stovky členů z různých oborů. Právě tuto profesní a názorovou pestrost považuje ředitelka klubu za největší přínos pro budování trvalých a kvalitních byznysových vztahů. „Ty nevybudujete bezhlavým rozdáváním vizitek,“ říká Rampulová v pořadu Na kus řeči s právníky.
Hostem pořadu Na kus řeči nikoli s právníky je tentokrát trochu netradičně „neprávník“, je jím ředitelka Next Generation Legal Business Clubu Soňa Rampulová, která ale o právním byznysu a marketingu ví více než leckterý právník. Navíc o něm dokáže mluvit srozumitelně a bez složité právní hantýrky. Role moderátora se jako již tradičně ujímá Martin Frolík z advokátní kanceláře PRK Partners.
Next Generation Legal Business Club je inovativní platformou, která propojuje svět práva a byznysu a cílí na zkušené manažery, podnikatele a lídry zajímající se o právní inovace a podnikatelské trendy. Klub funguje jako série večerů s panelovými diskuzemi a intenzivním networkingem, kde se členové setkávají se špičkovými odborníky z různých oborů a sdílí zkušenosti.
Tematická šíře klubu odpovídá aktuálním výzvám – od umělé inteligence přes digitalizaci stavebního řízení až po geopolitické vlivy na konkurenceschopnost.
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Co zaznělo v podcastu?
V úvodní části rozhovoru Martin Frolík se Soňou Rampulovou vzpomínají na samotné začátky klubu před necelými třemi lety. Soňa přibližuje původní myšlenku založit klub pro nastupující generaci i jeho následný vývoj, který vedl k otevření platformy širšímu okruhu lidí – od majitelů firem, generálních ředitelů a investorů až po novináře či zakladatele úspěšných startupů.
Důraz klade na skutečnou kvalitu navazovaných kontaktů a zásadně odmítá formální „rozdávání vizitek hlava nehlava“. Místo toho usiluje o pestrost pohledů. Nad jedním tématem se tak mohou potkat například vrcholoví sportovci, ekonomové i lídři byznysu.
Vysvětluje také princip „kurátorského výběru“ členů, který nespočívá v titulech uvedených na vizitkách, ale v reálném přínosu jednotlivých kandidátů pro celou komunitu.
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Klíčová témata a vize do budoucna
Ve druhé části diskuse Rampulová rekapituluje dosavadní setkání klubu věnovaná aktuálním tématům, jako jsou umělá inteligence, investice do umění či ekonomické směřování Česka. Zároveň nastiňuje plány na nadcházející období, které se zaměří na novinky ve stavebním právu, územním plánování a vzdělávání.
Přibližuje také vizi dalšího rozvoje klubu včetně plánovaného rozdělení členů do menších specializovaných skupin s odbornými garanty. Cílem zůstává zachovat osobní péči o přibližně dvě stovky současných členů, aniž by klub ztratil svůj komorní charakter.
Pořad se spuští v úvodu článku. Najdete ho i na oblíbených podcastových platformách.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.