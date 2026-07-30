Strnad uzavřel miliardový obchod. Za podíl v Pirelli zaplatil zhruba 24 miliard korun
Český miliardář Michal Strnad výrazně rozšiřuje své investice mimo zbrojní průmysl. Prostřednictvím společnosti Lumina Crown získal 14procentní podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli. Za akcie zaplatil přibližně 987 milionů eur, tedy zhruba 24 miliard korun. Vstup českého investora zároveň oslabuje dosavadní vliv čínského státního koncernu Sinochem.
Český průmyslník Michal Strnad dokončil jednu z největších zahraničních investic tuzemského podnikatele. Jeho společnost Lumina Crown koupila 14 procent akcií italského výrobce pneumatik Pirelli a stala se jeho třetím největším akcionářem.
Akcie získala od čínského státního koncernu Sinochem, který svůj podíl snížil z 34,1 na 20,1 procenta. Největším akcionářem Pirelli se díky tomu stala italská investiční společnost Camfin, kterou ovládá dlouholetý šéf výrobce pneumatik Marco Tronchetti Provera. Camfin drží přibližně 26 procent akcií.
Obchod za bezmála miliardu eur
Transakce se uskutečnila prostřednictvím blokového obchodu na milánské burze. Akcie se prodávaly za 6,50 eura za kus, což hodnotu celého balíku stanovilo na přibližně 987 milionů eur. V přepočtu jde zhruba o 24 miliard korun. Akcie Pirelli ve čtvrtek uzavřely obchodování na ceně 6,51 eura.
Lumina Crown označila vstup do Pirelli za dlouhodobou investici. Nákup podle jejího mediálního zástupce nevyžaduje souhlas antimonopolních úřadů ani italské vlády. Sinochem při transakci zastupovala banka BNP Paribas, Strnadově společnosti radila investiční banka Jefferies.
Cena ropy Brent za poslední týden klesla o více než pět procent. Čeští řidiči se přesto musejí připravit na možné citelné zdražení benzinu a nafty. Dálniční čerpací stanice po skončení vládní regulace dosud plně neobnovily své původní marže. Další eskalace konfliktu kolem Íránu by jim však mohla poskytnout příležitost, jak ztracené zisky dohnat.
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Názory
Cena ropy Brent za poslední týden klesla o více než pět procent. Čeští řidiči se přesto musejí připravit na možné citelné zdražení benzinu a nafty. Dálniční čerpací stanice po skončení vládní regulace dosud plně neobnovily své původní marže. Další eskalace konfliktu kolem Íránu by jim však mohla poskytnout příležitost, jak ztracené zisky dohnat.
Lumina Crown není součástí Strnadovy průmyslové skupiny Czechoslovak Group. Podle českého obchodního rejstříku ji podnikatel kontroluje prostřednictvím společnosti Ytara SPV, ve které je jediným akcionářem.
Itálie dlouhodobě oslabovala čínský vliv
Vstup českého miliardáře přichází po několika letech sporů mezi hlavními akcionáři Pirelli. Italská vláda se snažila omezit vliv Sinochemu, který je napojený na čínský stát. Řím kvůli tomu opakovaně využil zvláštní pravomoci známé jako „golden power“, které vládě umožňují zasahovat do fungování strategicky významných společností.
Nejnovější opatření omezila Sinochem na tři zástupce v patnáctičlenném představenstvu Pirelli. Čínští nominanti zároveň nemohou zastávat klíčové výkonné funkce, například pozici předsedy představenstva nebo generálního ředitele. Camfin naopak v červnu získal dvanáct z patnácti míst v novém představenstvu.
Napětí souviselo také s podnikáním Pirelli ve Spojených státech. Čínské vlastnictví komplikovalo italské společnosti další rozvoj na americkém trhu, zejména v oblasti chytrých pneumatik využívajících senzory a technologie pro sběr dat.
Strnad vybudoval globální průmyslovou skupinu
Michal Strnad je většinovým vlastníkem a předsedou představenstva průmyslově-technologické skupiny CSG. Ta se zaměřuje především na obranný průmysl, výrobu munice, leteckou techniku a automobilový sektor. Pod Strnadovým vedením se z původně české strojírenské skupiny stal globální výrobce s více než 14 tisíci zaměstnanci a závody v Evropě, Spojených státech i Asii.
CSG v roce 2025 zvýšila tržby o téměř 72 procent na 6,7 miliardy eur, tedy přibližně 165 miliard korun. Čistý zisk z pokračujících činností dosáhl 872 milionů eur. K rychlému růstu přispěla silná poptávka po obranné technice i začlenění amerického výrobce munice The Kinetic Group. CSG
Významným milníkem byl letošní lednový vstup CSG na burzu Euronext Amsterdam. Strnad si i po uvedení akcií na trh ponechal nad skupinou kontrolu. Nákup podílu v Pirelli však uskutečnil jako samostatnou soukromou investici, nikoliv prostřednictvím CSG.
Pirelli letos zvýšilo zisk
Pirelli patří mezi nejznámější světové výrobce prémiových pneumatik. Za první polovinu letošního roku vykázalo tržby 3,49 miliardy eur. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 13,3 procenta na 299 milionů eur. Provozní marže po očištění dosáhla 16 procent.
Italská společnost zároveň potvrdila celoroční výhled. Očekává tržby mezi 6,75 a 6,95 miliardy eur a upravenou provozní marži kolem 16 procent. Strnad tak vstupuje do firmy v době, kdy se snaží upevnit své postavení na trhu prémiových pneumatik a současně omezit geopolitická rizika spojená s čínským akcionářem.
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