Apple pokořil hranici pěti bilionů dolarů. Na vrcholu vystřídal Nvidii
Apple se zařadil do mimořádně úzkého klubu firem s hodnotou přes pět bilionů dolarů. Výrobci iPhonů k dosažení historického milníku pomohla silná poptávka, růst služeb i opatrnější přístup k investicím do umělé inteligence. Nejdražší firmou světa je Apple znovu po více než roce.
Americká technologická společnost Apple v úterý nakrátko překonala tržní hodnotu pěti bilionů dolarů, tedy zhruba 106 bilionů korun. Stala se teprve druhou veřejně obchodovanou firmou v historii, které se to podařilo. Jako první pokořil tuto hranici výrobce čipů Nvidia.
Apple se po více než roce vrátil na pozici nejhodnotnější veřejně obchodované firmy světa. Nvidii z čela sesadily obavy investorů z vysokých nákladů na rozvoj umělé inteligence.
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Trhy
Apple se po více než roce vrátil na pozici nejhodnotnější veřejně obchodované firmy světa. Nvidii z čela sesadily obavy investorů z vysokých nákladů na rozvoj umělé inteligence.
Akcie Applu během obchodování ve Spojených státech vystoupaly až o 1,8 procenta na rekordních 342,89 dolaru. Tržní kapitalizace výrobce iPhonů se tím zvýšila na 5,036 bilionu dolarů.
Kurz později část zisků odevzdal a hodnota společnosti se vrátila mírně pod pět bilionů dolarů. Apple si přesto udržel pozici nejhodnotnější veřejně obchodované firmy světa. Na konci obchodování měl hodnotu kolem 4,98 bilionu dolarů, zatímco Nvidia byla oceněna přibližně na 4,78 bilionu dolarů. Reuters
Bilion dolarů za necelý rok
Tempo, jakým hodnota Applu roste, je mimořádné. Hranici čtyř bilionů dolarů společnost překonala teprve v říjnu 2025. K přidání dalšího bilionu jí tak stačilo méně než deset měsíců.
Od začátku letošního roku akcie Applu posílily přibližně o čtvrtinu. Překonávají tím nejen širší americký akciový trh, ale také většinu ostatních technologických gigantů včetně společností Microsoft, Alphabet a Meta.
Apple už v první polovině července předstihl Nvidii, která držela titul nejhodnotnější firmy světa od června 2025. Čipový gigant se stal první společností s hodnotou přes pět bilionů dolarů, následný výprodej technologických a polovodičových akcií však jeho kapitalizaci snížil.
Opatrnost kolem AI se Applu vyplácí
Za růstem akcií Applu stojí především silná poptávka po jeho výrobcích a službách. Investoři zároveň oceňují, že se společnost nezapojila ve stejné míře jako její konkurenti do nákladného závodu ve výstavbě datových center a další infrastruktury pro umělou inteligenci.
Microsoft, Alphabet, Amazon či Meta plánují na rozvoj AI vynakládat desítky až stovky miliard dolarů ročně. Tyto investice zatěžují jejich volné peněžní toky a vyvolávají otázky, jak rychle se vložené prostředky vrátí.
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Zprávy z firem
Německý výrobce baterií Varta požádal o zahájení insolvenčního řízení se zachováním vlastní správy. Firmu s téměř 140letou historií srazily vysoké dluhy, slabší poptávka, asijská konkurence i ztráta klíčového zákazníka. Apple začal baterie pro sluchátka AirPods odebírat od čínských dodavatelů. Vartu nyní může čekat rozdělení mezi věřitele a investory.
Apple naproti tomu část technologií získává prostřednictvím partnerů. Při rozvoji nové generace hlasové asistentky Siri například spolupracuje s Googlem. Opatrnější strategie mu umožňuje chránit hotovost a nezvyšovat výrazně zadlužení.
Rekordní prodeje iPhonů a služeb
Sílu hlavního byznysu ukázaly už předchozí hospodářské výsledky. Ve druhém finančním čtvrtletí zvýšil Apple tržby meziročně o 17 procent na 111,2 miliardy dolarů. Zisk na akcii vzrostl o 22 procent a příjmy z prodeje iPhonů dosáhly březnového rekordu. Historického maxima dosáhla rovněž divize služeb. Apple
Investoři nyní čekají na výsledky za třetí finanční čtvrtletí, které společnost zveřejní ve čtvrtek 30. července. Analytici podle Reuters očekávají, že tržby meziročně vzrostly zhruba o 15 procent.
Další vývoj akcií bude záviset především na výhledu prodeje iPhonů, růstu vysoce ziskových služeb a na tom, zda Apple dokáže svou úspornější strategii v oblasti umělé inteligence proměnit v nové produkty a příjmy.