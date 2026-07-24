Apple odešel, dluhy zůstaly. Bateriová legenda Varta míří do insolvence
Německý výrobce baterií Varta požádal o zahájení insolvenčního řízení se zachováním vlastní správy. Firmu s téměř 140letou historií srazily vysoké dluhy, slabší poptávka, asijská konkurence i ztráta klíčového zákazníka. Apple začal baterie pro sluchátka AirPods odebírat od čínských dodavatelů. Vartu nyní může čekat rozdělení mezi věřitele a investory.
Německý výrobce baterií Varta podal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Společnost, která se už několik let potýká s vysokým zadlužením a provozními problémy, požádala o předběžnou insolvenci se zachováním vlastní správy. Chce si tak zajistit pokračování provozu a najít cestu k další restrukturalizaci.
Informaci agentuře Reuters potvrdil mluvčí soudu ve Stuttgartu. Návrh se týká mateřské společnosti Varta AG se sídlem v Ellwangenu i jejích dceřiných firem Varta Microbattery, Varta Micro Production a Varta Storage.
Slabší poptávka i ztráta významného zákazníka
Za novou krizí stojí podle společnosti výrazné zhoršení situace na trhu, pokles poptávky, nepříznivý vývoj směnných kurzů a ukončení spolupráce s jedním z důležitých odběratelů.
Zásadní ránu Varta utrpěla letos na jaře, kdy se společnost Apple rozhodla přestat odebírat dobíjecí knoflíkové baterie CoinPower pro bezdrátová sluchátka AirPods. Americký technologický gigant dal přednost dodavatelům z Číny.
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Varta byla na zakázkách od Applu dlouhodobě silně závislá. První varovné signály se objevily už po roce 2022, kdy americká firma začala hledat alternativní výrobce. K potížím se následně přidal útlum poptávky po spotřební elektronice, rostoucí konkurence z Asie a problémy v dodavatelských řetězcích.
Akcionáři už další peníze neposlali
Podle agentury Reuters se Varta rozhodla podat insolvenční návrh poté, co její akcionáři – automobilka Porsche a rakouský investor Michael Tojner – odmítli poskytnout další finanční podporu.
Firmě nyní hrozí rozdělení. Hlavní věřitelé včetně Deutsche Bank údajně plánují převzít ziskovou část podniku zaměřenou na výrobu baterií pro domácnosti. Tojner má zase zájem o divizi mikrobaterií.
Insolvence tak může znamenat konec Varty v její současné podobě. Výroba jednotlivých produktů by však mohla pod novými vlastníky pokračovat.
Ambiciózní expanzi financovaly rostoucí dluhy
Historie značky Varta sahá až do roku 1887. Její název vznikl z počátečních písmen německého označení pro distribuci, dobíjení a opravy přenosných akumulátorů – Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren. Baterie firmy používal při jedné ze svých výprav také norský polárník Fridtjof Nansen.
Současná společnost se však od původního podniku výrazně liší. Varta se už v 90. letech dostala do krize, po níž byla rozdělena a její jednotlivé části postupně změnily majitele.
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Michael Tojner do firmy vstoupil v roce 2007, kdy koupil divizi mikrobaterií. O deset let později ji uvedl na burzu. Společnost tehdy těžila z prudce rostoucí poptávky po lithium-iontových bateriích pro bezdrátová sluchátka a chytré hodinky. V roce 2019 navíc odkoupila zpět divizi spotřebitelských baterií a výrazně zvýšila tržby.
Rozšiřování výrobních kapacit však financovala za cenu rostoucího zadlužení. Když poptávka zpomalila a Apple začal hledat jiné dodavatele, ukázala se tato strategie jako neudržitelná.
Sázka na elektromobily nevyšla
Varta se nedokázala výrazněji prosadit ani na trhu s bateriemi pro elektromobily. Tento segment zůstal pouze okrajovou součástí jejího podnikání a nevyrovnal propad v dalších divizích.
Kvůli vysokým dluhům a ztrátám firma v posledních letech omezovala výrobu a propouštěla. Kritici její vedení obviňovali z příliš ambiciózních investic. Také Tojner připustil, že společnost rozjela příliš mnoho projektů současně a na rozšíření výroby vynaložila příliš mnoho peněz.
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