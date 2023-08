Akcie ve světě klesají. Reagují na zhoršení ratingu USA, které američtí experti považují za absurdní

Akciové trhy ve světě klesají v reakci na zhoršení ratingu bonity dluhu Spojených států. K němu se včera historicky poprvé uchýlila ratingová agentura Fitch – jedna ze tří světově nejvýznamnějších. Během dnešního obchodního dne lze předpokládat, že oslabí také aktiva vnímaná jako rizikovější, což by znamenalo oslabení české koruny a růst úroků na dluhopisech české vlády.

Reklama

V tuto chvíli to však nevypadá, že by z hlediska načasování poměrně nečekaný krok agentury Fitch měl trhy ve světě otřást výrazněji. Když začátkem srpna roku 2011 zhoršila rating Spojených států jiná agentura, Standard & Poor’s, vyvolalo to na světových trzích panickou reakci a prudký propad nejdůležitějších akciových ukazatelů v USA.

Jenže agentura Fitch je obecně považována za přísnější, ba odvážnější než Standard & Poor’s. A je také menší a svým významem přece jenom za Standard & Poor’s zaostává, byť se rovněž řadí – ještě společně s agenturou Moody’s – mezi tři globálně vskutku nejvýznamnější agentury. Moody’s zůstává poslední z těchto agentur, která Spojeným státům – už od roku 1949 – udržuje ten nejlepší rating.

Vzhledem k o něco nižší významnosti agentury Fitch v porovnání se Standard & Poor’s tak trhy včerejší krok přijmou zřejmě klidněji než zmíněný verdikt Standard & Poor’s ze srpna 2011. Roli bude hrát také to, že Fitch je až „druhá na tahu“ a situaci má nyní celkově v rukou pevněji než před dvanácti lety americká centrální banka. Její uskutečňovaná či potenciální podpora americké ekonomice je v současnosti daleko masivnější než roku 2011. Navíc se tehdy Spojené státy stále ještě probíraly z otřesu svého finančnictví a bankovnictví, jenž spustil globální finanční krizi.

Kritizované i vysmívané rozhodnutí

Včerejší krok agentury Fitch podrobují kritice – a dokonce se mu vysmívají pro údajnou absurdnost – přední američtí ekonomové, v čele s Larrym Summersem, ministrem financí USA v administrativě prezidenta Billa Clintona, nebo s Paulem Krugmanem, laureátem Nobelovy ceny za ekonomii. Ovšem i dvanáct let starý krok agentury Standard & Poor’s byl odborníky – a například i investorskou legendou Warrenem Buffettem – kritizován, ba vysmíván.

Fitch snížil rating Spojených států kvůli rostoucímu zadlužení vlády Money Americká agentura Fitch v úterý snížila rating úvěrové spolehlivosti Spojených států z nejvyššího stupně AAA na stupeň AA+. Podle agentury Reuters to zdůvodnila očekávaným zhoršením fiskální situace v příštích třech letech a také vysokým a stále rostoucím zadlužením americké vlády. Bílý dům se snížením ratingu vyjádřil silný nesouhlas. ČTK Přečíst článek

Zároveň ale rozhodnutí Fitche nelze zcela bagatelizovat. Vždyť zhoršení ratingu dluhu USA v podání Standard & Poor’s se před dvanácti lety zřejmě alespoň z jisté části podílelo na ukončení dlouhodobě vysoce příznivého naladění mezinárodních investorů vůči americkým dluhopisům. Časově se překrývalo s koncem do té doby řadu let trvajícího takzvaného býčího trhu na amerických dluhopisech. Od té doby americké dluhopisy ztratily na svém celkovém zhodnocení devět procent, zatímco – pro srovnání – hlavní akciový ukazatel USA, Standard & Poor’s 500, od té doby do dnes zhodnotil o 382 procent, jak vypočítává agentura Bloomberg.

Snížení ratingu Spojených států odráží podle agentury Fitch očekávané zhoršení jejich fiskální situace v příštích třech letech, dále pak vysokou a rostoucí úroveň celkového veřejného zadlužení země a konečně erozi ve správě a řízení hospodaření USA. Erozi amerických úřadů posuzuje agentura Fitch na základě srovnání – za období uplynulých dvaceti let – se skutečností v jiných zemích, jejichž závazky hodnotí srovnatelně. Nedostatky ve správě a řízení hospodaření Spojených států se podle Fitche projevují opakovanými politickými klinči a třenicemi ohledně navýšení dluhového stropu a politickými kroky a rozhodnutími činěními v dané věci na poslední chvíli.

Opakované třenice o navýšení dluhu

Fitch vládě Spojených států vytýká také absenci střednědobého fiskálního rámce. Na zhoršení ratingu se podílí i fakt, že daňové škrty a rozmáchlé výdajové programy přispívají v posledním desetiletí k setrvalému nárůstu veřejného zadlužení USA. Přitom Spojené státy nedostatečně reagují na střednědobé výzvy, spjaté kvůli stárnutí populace s rostoucími náklady sociálního a zdravotního zabezpečení, podotýká dále Fitch.

Podle agentury letos vyskočí schodek veřejných financí USA z loňských 3,7 na 6,3 procenta HDP, což je citelný nárůst. V příštím roce by pak měl schodek činit 6,6 procenta HDP, a v roce 2025 dokonce 6,9 procenta HDP. Zvyšující se deficity mají být způsobeny slabším ekonomickým růstem v příštím roce, vysokými náklady spjatými s úrokovými splátkami a zvyšováním deficitů na úrovní vlád jednotlivých států v rámci USA a na úrovní vlád místních.

Celkový veřejný dluh v poměru k HDP by měl letos činit 112,9 procenta, což je podle agentury citelně nad předpandemickou úrovní roku 2019, odpovídající 100,1 procenta. Do roku 2025 přitom dluh dále naroste, na 118,4 procenta HDP, prognózuje Fitch.

Agentura Fitch tak zhoršením ratingu USA dokonala svůj krok z letošního května, kdy zhoršila ratingový výhled Spojených států na „negativní“. Tehdy tak učinila kvůli hrozbám souvisejícím s možným nezvýšením limitu amerického veřejného zadlužení.