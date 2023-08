Lukáš Kovanda: Snížený rating USA zatřese světovými trhy. Koruna může oslabit

Agentura Fitch poprvé v historii snižuje rating Spojeným státům. Světovými trhy to může pořádně otřást. Může oslabit koruna a stoupnout úroky na dluhu české vlády, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Ratingová agentura Fitch včera, 1. srpna, přistoupila k mimořádnému kroku – ke snížení ratingu Spojených států. Jedna ze tří světově nejvýznamnějších ratingových agentur tak učinila večer středoevropského čas, po zavření amerických burz. Rating dlouhodobých závazků vůči cizoměnovým věřitelům snižuje z nejlepší „známky“ AAA o stupeň níže, na úroveň AA+. Dosavadní „negativní“ ratingový výhled mění na „stabilní“, ovšem už pochopitelně při zhoršeném vlastním ratingu. Došlo tedy ke zhmotnění dosavadního negativního výhledu.

Jedná se o vskutku bezprecedentní krok. Vždyť je to poprvé za celé období minimálně od roku 1994, kdy Fitch rating Spojeným státům zhoršuje. V podstatě je ale možné hovořit o tom, že je to historicky poprvé, co Fitch něco takového činí. Ještě dlouhá desetiletí před rokem 1994 totiž Spojené státy a bonita jejich dluhu představovaly nezpochybnitelný etalon té nejvyšší kvality a věrohodnosti.

Když takřka na den přesně před dvanácti lety přistoupila ke zhoršení ratingu Spojených států jiná světově významná agentura, Standard & Poor’s, otřáslo to politickými I odbornými kruhy zejména v USA, ale také světovými trhy.

Fitch snížil rating Spojených států kvůli rostoucímu zadlužení vlády Money Americká agentura Fitch v úterý snížila rating úvěrové spolehlivosti Spojených států z nejvyššího stupně AAA na stupeň AA+. Podle agentury Reuters to zdůvodnila očekávaným zhoršením fiskální situace v příštích třech letech a také vysokým a stále rostoucím zadlužením americké vlády. Bílý dům se snížením ratingu vyjádřil silný nesouhlas. ČTK Přečíst článek

Přelomové rozhodnutí

Dvanáct let staré rozhodnutí agentury Standard & Poor’s tehdy kritizovali přední američtí politici, ale také třeba legendární investor Warren Buffett. Klíčové americké burzovní indexy se během prvního obchodního dne po zhoršení ratingu propadly výrazně, v rozsahu od pěti do sedmi procent. Něco podobného nelze vyloučit ani dnes, tj. 2. srpna. Je pravděpodobné, že oslabí česká koruna a vzroste úroky na dluhopisech české vlády, a to kvůli zvýšení nervozity světových trhů.

Dluhopisy americké vlády však před dvanácti lety, po zhoršení ratingu agentury Standard & Poor’s, paradoxně rostly na ceně – takže klesal jejich výnos, tedy úrok. To proto, že i když jim samotným se také tehdy logicky snížil rating, ve vzniklé panice na světových trzích nastal úprk mezinárodních investorů do bezpečných útočišť. Z nich tím snad nejklasičtějším jsou právě americké dluhopisy. I proto je ovšem nynější krok Fitche přelomový. Agentura zhoršuje „známku“ dluhopisům, které po dlouhá desetiletí představují právě etalon té nejvyšší kvality.

Kdo rozhoduje o směřování USA? Generace boomers a starší, upozorňují média Politika Politické špičky Spojených států jsou čím dál starší, upozorňují v posledních dnech americká média. Pozornost k tématu tentokrát nepřitáhl žádný přešlap 80letého prezidenta Joea Bidena, nýbrž potíže dvou ještě starších členů amerického Senátu. Medián věku v této komoře Kongresu se dostal na rekordních 65 let, uvádí list The Washington Post (WP). ČTK Přečíst článek

Snížení ratingu odráží podle agentury Fitch očekávané zhoršení fiskální situace Spojených států v příštích třech letech, dále pak vysokou a rostoucí úroveň celkového veřejného zadlužení země a konečně erozi ve správě a řízení hospodaření USA. Erozi amerických úřadů posuzuje agentura Fitch na základě srovnání – za období uplynulých dvaceti let – se skutečností v jiných zemích, jejichž závazky hodnotí srovnatelně, tedy „známkami“ z řad AAA a AA. Nedostatky ve správě a řízení hospodaření Spojených států se podle Fitche projevují opakovanými politickými klinči a třenicemi ohledně navýšení dluhového stropu a politickými kroky a rozhodnutími činěními v dané věci na poslední chvíli.

Americká vláda se rychle zadlužuje

Fitch vládě Spojených států vytýká také absenci střednědobého fiskálního rámce. Na zhoršení ratingu se podílí i fakt, že daňové škrty a rozmáchlé výdajové programy přispívají v posledním desetiletí k setrvalému nárůstu veřejného zadlužení USA. Přitom Spojené státy nedostatečně reagují na střednědobé výzvy, spjaté kvůli stárnutí populace s rostoucími náklady sociálního a zdravotního zabezpečení, podotýká dále Fitch.

Podle agentury letos vyskočí schodek veřejných financí USA z loňských 3,7 na 6,3 procenta HDP, což je citelný nárůst. V příštím roce by pak měl schodek činit 6,6 procenta HDP, a v roce 2025 dokonce 6,9 procenta HDP. Zvyšující se deficity mají být způsobeny slabším ekonomickým růstem v příštím roce, vysokými náklady spjatými s úrokovými splátkami a zvyšováním deficitů na úrovní vlád jednotlivých států v rámci USA a na úrovní vlád místních.

Bílý dům si krátkodobě půjčuje nejdráž v dějinách. Houstne strach z bankrotu USA Názory Vláda Spojených států si půjčuje nejdráže v dějinách. Důvodem je houstnoucí strach z bankrotu USA, k němuž může vést nebývale rozpolcený Kongres. Američtí zákonodárci totiž stále nejsou s to dohodnout se na navýšení limitu veřejného zadlužení. Bez tohoto navýšení nejspíše od letošního léta, možná ale už od začátku června, nebude možné řádně zajistit chod Spojených států, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Celkový veřejný dluh v poměru k HDP by měl letos činit 112,9 procenta, což je podle agentury citelně nad předpandemickou úrovní roku 2019, odpovídající 100,1 procenta. Do roku 2025 přitom dluh dále naroste, na 118,4 procenta HDP, prognózuje Fitch.

Agentura Fitch tak zhoršením ratingu USA dokonala svůj krok z letošního května, kdy zhoršila ratingový výhled Spojených států na „negativní“. Tehdy tak učinila kvůli hrozbám souvisejícím s možným nezvýšením limitu amerického veřejného zadlužení.