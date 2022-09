Akcie Robinhood posílily po průlomovém rozhodnutí regulátora

Akcie americké platformy pro obchodování na burze Robinhood v premarketu poskočily. Reagovaly na zprávu americká Komise pro cenné papíry (SEC). Ta rozhodla, že nezakáže kontroverzní obchodní praktiku, která umožňuje přeprodej objednávek cenných papírů. Později však cenné papíry své zisky odevzdaly.

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) nakonec nezakáže kontroverzní obchodní praktiku zvanou „payment for order flow“ (PFOF), kterou Robinhood využívá. Ta umožňuje tvůrcům trhu a makléřským firmám rozdělit zisk z obchodů od drobných investorů. Jde o klíčový zdroj příjmů pro Robinhood i další nízkonákladové makléřské firmy a pomáhá jim nabízet obchodování bez počátečních nákladů.

V čem PFOF spočívá? Robinhood pošle objednávky cenných papírů jiným firmám, nikoli přímo burze, jako jsou newyorké NSE či Nasdaq a od nich za to nich shrábne provizi, píše agentura Bloomberg. Zastánci PFOF tvrdí, že díky těmto platbám je pro běžné Američany k dispozici obchodování s akciemi bez provizí.

Rozhodnutí, které agentuře popsali lidé obeznámení s touto záležitostí, přichází po měsících interních jednání v rámci regulátora. A lze ho brát jako vítězství makléřů, kteří dostávají zaplaceno za přeprodej objednávek.

Šéf SEC Gary Gensler tuto praxi ale dříve kritizoval. Není proto vyloučeno, že Komise nepřijme jiné změny, které by znamenaly nižší zisky pro platformy tohoto typu.

