Akcie Komerční banky zažily pořádnou rally. Povzbudil je návrh na mimořádnou dividendu

Akcie Komerční banky během úterní seance zdražily skoro o desetinu. Děje se tak v reakci na oznámení představenstva banky, že hodlá mezi akcionáře rozdělit na mimořádných dividendách téměř 11 miliard korun.

Pražská burza v úterý posílila nejvýrazněji za zhruba 2,5 roku. Index PX stoupl o 5,07 procenta a zavřel na 1177,35 bodu, což byl největší denní růst od 24. března 2020. K růstu pomohly burze hlavně akcie Komerční banky, které zdražily skoro o desetinu po oznámení banky o návrhu na výplatu mimořádné dividendy.

V zelených číslech v úterý uzavírala obchodování většina hlavních emisí pražské burzy. Cenné papíry Komerční banky ale výrazně překonaly ostatní hlavní emise, když si připsaly 9,28 procenta na 683 korun. Zároveň zaznamenaly největší objem obchodů z emisí na pražském trhu. Komerční banka sdělila v pondělí večer na svém webu, že představenstvo banky navrhne valné hromadě rozdělení asi 10,55 miliardy korun z nerozděleného zisku akcionářům. Dividenda by tak činila 55,50 koruny na akcii před zdaněním.

„Banka obdržela vyjádření České národní banky, že nemá výhrady vůči navržené výplatě,” sdělila Komerční banka. V případě schválení dividendy valnou hromadou, bude mít nárok na podíl na nerozděleném zisku akcionář, který bude vlastníkem cenných papírů Komerční banky ke 30. listopadu. Podíl se pak stane splatným 22. prosince. Pozvánka na valnou hromadu bude zveřejněna 10. října.

I další emise v úterý dosáhly výrazných zisků. Například akcie bankovní skupiny Erste posílily o 6,39 procenta na 589,40 koruny a cenné papíry energetické firmy ČEZ o 5,79 procenta na 904,50 koruny. Naopak nejvýraznější propad postihl akcie společnosti Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Zlevnily o 2,05 procenta na 57,20 koruny.

