Z českého dřeva, pro studenty. Praha má novou výraznou dřevostavbu
V kampusu České zemědělské univerzity v pražském Suchdole otevřeli novou dřevostavbu Lesovna za více než 49 milionů korun. Budova o užitné ploše 581 metrů čtverečních vznikla podle návrhu studia Mjölk architekti a spotřebovala 405 metrů krychlových českého dřeva. Stát zároveň chce, aby do roku 2035 tvořily stavby na bázi dřeva čtvrtinu nové výstavby.
V pražském Suchdole přibyla nová výrazná dřevostavba. Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity otevřela budovu Lesovna, která bude sloužit jako výukové, výzkumné a laboratorní zázemí.
Stavba vyšla na více než 49 milionů korun. Univerzita pokryla téměř 90 procent nákladů, zbytek financovali partneři projektu.
Lesovna má 581 metrů čtverečních užitné plochy a v její konstrukci bylo použito 405 metrů krychlových dřeva z České republiky. Podle tvůrců se tím řadí mezi nejvýznamnější veřejné dřevostavby v zemi.
Architektura, která dřevo neskrývá
Autorem návrhu je studio Mjölk architekti. Stavba má zapadnout do prostředí univerzitního kampusu a zároveň navazovat na lesnickou tradici školy.
„Nechtěli jsme vytvořit pouze funkční objekt, ale místo, kde je konstrukce přiznaná, srozumitelná a inspirativní. Lesovna ukazuje, že současná dřevěná architektura dokáže spojit technickou kvalitu, udržitelnost i přirozenou krásu materiálu,“ uvedl Jan Mach z ateliéru Mjölk architekti.
Budova bude sloužit studentům oborů zaměřených na dřevařství, navrhování dřevostaveb, lesnictví a další příbuzné oblasti. Zároveň nabídne prostor pro výzkum konstrukčních systémů, fyzikálních vlastností dřeva, monitoring staveb a nové technologie využívající dřevo jako obnovitelnou surovinu.
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Dřevostavby mají růst
Otevření Lesovny přichází v době, kdy stát chce využití dřeva ve stavebnictví výrazně rozšířit.
Premiér Andrej Babiš uvedl, že do roku 2035 by měly stavby na bázi dřeva tvořit čtvrtinu nové výstavby. V roce 2000 představovaly dřevostavby pouze 1,4 procenta nových rodinných domů, loni už jejich podíl přesáhl 15 procent.
Za poslední rok vzniklo také deset bytových domů využívajících dřevo se 103 byty a dalších 123 dřevěných nebytových staveb. U nových nebytových budov se podle Babiše podíl dřevostaveb pohybuje kolem 12 procent.
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Ministr školství Robert Plaga dodal, že podobné projekty by se podle něj měly do budoucna stát standardem.
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