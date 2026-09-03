Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Z českého dřeva, pro studenty. Praha má novou výraznou dřevostavbu

Z českého dřeva, pro studenty. Praha má novou výraznou dřevostavbu

ČZÚ otevřela v Suchdole dřevostavbu Lesovna
ČTK
nst
nst
Sledovat newstream.cz na Googlu

V kampusu České zemědělské univerzity v pražském Suchdole otevřeli novou dřevostavbu Lesovna za více než 49 milionů korun. Budova o užitné ploše 581 metrů čtverečních vznikla podle návrhu studia Mjölk architekti a spotřebovala 405 metrů krychlových českého dřeva. Stát zároveň chce, aby do roku 2035 tvořily stavby na bázi dřeva čtvrtinu nové výstavby.

V pražském Suchdole přibyla nová výrazná dřevostavba. Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity otevřela budovu Lesovna, která bude sloužit jako výukové, výzkumné a laboratorní zázemí.

Stavba vyšla na více než 49 milionů korun. Univerzita pokryla téměř 90 procent nákladů, zbytek financovali partneři projektu.

Lesovna má 581 metrů čtverečních užitné plochy a v její konstrukci bylo použito 405 metrů krychlových dřeva z České republiky. Podle tvůrců se tím řadí mezi nejvýznamnější veřejné dřevostavby v zemi.

8 fotografií v galerii

Architektura, která dřevo neskrývá

Autorem návrhu je studio Mjölk architekti. Stavba má zapadnout do prostředí univerzitního kampusu a zároveň navazovat na lesnickou tradici školy.

„Nechtěli jsme vytvořit pouze funkční objekt, ale místo, kde je konstrukce přiznaná, srozumitelná a inspirativní. Lesovna ukazuje, že současná dřevěná architektura dokáže spojit technickou kvalitu, udržitelnost i přirozenou krásu materiálu,“ uvedl Jan Mach z ateliéru Mjölk architekti.

Budova bude sloužit studentům oborů zaměřených na dřevařství, navrhování dřevostaveb, lesnictví a další příbuzné oblasti. Zároveň nabídne prostor pro výzkum konstrukčních systémů, fyzikálních vlastností dřeva, monitoring staveb a nové technologie využívající dřevo jako obnovitelnou surovinu.

bytový dům EcoCare

Zapomeňte na běžné bytovky. Tenhle dům si vyrábí energii, ukládá ji do baterie a šetří vodu

Reality

Co kdyby bytový dům nebyl jen náklad, ale částečně i vlastní elektrárna? JRD v Praze staví projekt, který spojí fotovoltaiku, větrné turbíny, baterii o velikosti menší energetické stanice a vlastní čištění vody. Developer tvrdí, že jde o nejkomplexnější rezidenční projekt, jaký kdy postavil.

pej

Přečíst článek

Dřevostavby mají růst

Otevření Lesovny přichází v době, kdy stát chce využití dřeva ve stavebnictví výrazně rozšířit.

Premiér Andrej Babiš uvedl, že do roku 2035 by měly stavby na bázi dřeva tvořit čtvrtinu nové výstavby. V roce 2000 představovaly dřevostavby pouze 1,4 procenta nových rodinných domů, loni už jejich podíl přesáhl 15 procent.

Za poslední rok vzniklo také deset bytových domů využívajících dřevo se 103 byty a dalších 123 dřevěných nebytových staveb. U nových nebytových budov se podle Babiše podíl dřevostaveb pohybuje kolem 12 procent.

Nová pravidla už zároveň umožňují stavět dřevostavby až do výšky osmi podlaží.

„Naším úkolem je odstranit další zbytečné překážky. Protože když budeme umět stavět rychleji a efektivněji, pomůže to i řešení dostupnosti bydlení,“ uvedl Babiš.

Ministr školství Robert Plaga dodal, že podobné projekty by se podle něj měly do budoucna stát standardem.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Vilka nad vodou

Vilka u Prahy má pět místností a v obýváku jezírko. Postavili ji z recyklovaných materiálů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Jan Palaščák: Útočit na elektrické vedení dokáže amatér. Vyřadit síť je úplně jiná liga

Názory

Jan Palaščák

Přečíst článek