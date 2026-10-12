Ve stylu New Yorku. Crestyl může v Brně začít stavět ambiciózní projekt za dvě miliardy
Crestyl může rozjet další velký rezidenční projekt v centru Brna. Pro Novou Ameriku poblíž hlavního nádraží získal platné stavební povolení. Ve čtyřech domech inspirovaných New Yorkem vznikne 243 bytů, developer do projektu investuje přes dvě miliardy korun.
Developerská společnost Crestyl získala platné stavební povolení pro projekt Nová Amerika poblíž brněnského hlavního nádraží. Výstavba čtyř domů s celkem 243 byty má začít ještě letos a dokončení je plánované do poloviny roku 2029. Developer do projektu hodlá investovat více než dvě miliardy korun.
Ve stylu New Yorku
Rezidenční blok má architekturou odkazovat na New York. Jednotlivé domy přitom mají mít odlišný charakter. „Od industriálního domu s cimbuřím, který se stává dominantou s neopakovatelným výhledem na Petrov a odkazuje na atmosféru Malé Ameriky, přes nárožní dům s prvky Art Deco až po stavbu ve stylu newyorského industriálu s lícovým zdivem a výraznými ocelovými detaily,“ popsal obchodní ředitel skupiny Crestyl Viktor Peška.
Pětina bytů je pryč ještě před zahájením stavby
Byty budou mít dispozice od 1+kk po 4+kk. Ještě před zahájením stavebních prací už Crestyl prodal více než 20 procent z nich.
Nová Amerika přitom není jediným velkým projektem Crestylu v této části Brna. Jen několik stovek metrů odtud developer buduje také Nový Dornych na místě bývalého brutalistního obchodního domu Prior. Součástí projektu budou kromě kanceláří, hotelu a obchodů také nájemní byty.
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