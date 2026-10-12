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newstream.cz Reality Ve stylu New Yorku. Crestyl může v Brně začít stavět ambiciózní projekt za dvě miliardy

Ve stylu New Yorku. Crestyl může v Brně začít stavět ambiciózní projekt za dvě miliardy

Nová Amerika
Crestyl, užito se svolením
ČTK, fry
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Crestyl může rozjet další velký rezidenční projekt v centru Brna. Pro Novou Ameriku poblíž hlavního nádraží získal platné stavební povolení. Ve čtyřech domech inspirovaných New Yorkem vznikne 243 bytů, developer do projektu investuje přes dvě miliardy korun.

Developerská společnost Crestyl získala platné stavební povolení pro projekt Nová Amerika poblíž brněnského hlavního nádraží. Výstavba čtyř domů s celkem 243 byty má začít ještě letos a dokončení je plánované do poloviny roku 2029. Developer do projektu hodlá investovat více než dvě miliardy korun.

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Ve stylu New Yorku

Rezidenční blok má architekturou odkazovat na New York. Jednotlivé domy přitom mají mít odlišný charakter. „Od industriálního domu s cimbuřím, který se stává dominantou s neopakovatelným výhledem na Petrov a odkazuje na atmosféru Malé Ameriky, přes nárožní dům s prvky Art Deco až po stavbu ve stylu newyorského industriálu s lícovým zdivem a výraznými ocelovými detaily,“ popsal obchodní ředitel skupiny Crestyl Viktor Peška.

Projekt Nová Amerika Crestyl, užito se svolením

Pětina bytů je pryč ještě před zahájením stavby

Byty budou mít dispozice od 1+kk po 4+kk. Ještě před zahájením stavebních prací už Crestyl prodal více než 20 procent z nich.

Nová Amerika přitom není jediným velkým projektem Crestylu v této části Brna. Jen několik stovek metrů odtud developer buduje také Nový Dornych na místě bývalého brutalistního obchodního domu Prior. Součástí projektu budou kromě kanceláří, hotelu a obchodů také nájemní byty.

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Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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