Brno si na nový Hlavas bude muset počkat. Výstavba začne nejdříve po roce 2030
Nové hlavní nádraží v Brně se začne stavět nejdříve na začátku 30. let. Dříve uváděný termín zahájení v roce 2028 definitivně padá a nereálné je už i dokončení celého projektu v roce 2035. Další harmonogram bude záviset na financování ze státního rozpočtu i na postupu přestavby celého železničního uzlu.
Nové brněnské hlavní nádraží se začne stavět nejdříve na začátku 30. let. Zda se tento termín skutečně podaří dodržet, bude záležet také na tom, zda Správa železnic získá potřebné peníze ze státního rozpočtu, uvedl mluvčí David Kabele.
Původní termín definitivně padá
Podle něj bude harmonogram záviset také na etapizaci přestavby celého brněnského železničního uzlu. Definitivně tak padá dříve uváděný termín zahájení stavby v roce 2028, se kterým železničáři i politici dlouhá léta počítali.
Celkové náklady na přestavbu uzlu odhadovala Správa železnic už před několika lety na více než 70 miliard korun. S ohledem na inflaci lze očekávat, že konečná částka bude ještě vyšší.
Klíčový infrastrukturní projekt
Přestavba brněnského uzlu patří mezi klíčové infrastrukturní projekty v Česku. Po Praze jde o druhý nejvýznamnější železniční uzel v zemi, kterým prochází velký objem osobní i nákladní dopravy. Současné hlavní nádraží už kapacitně nestačí rostoucím požadavkům dopravců, zejména kvůli rozvoji dálkové a příměstské dopravy.
V nedávné minulosti se například zvýšil počet regionálních vlaků směrem do Zastávky a už dříve rostla četnost spojů ve špičce i v dalších směrech. V příštích letech je ve hře také obnovení osobních vlaků do Vyškova, pokud Správa železnic zvládne pokračovat v modernizaci tratě Brno–Přerov směrem k Brnu.
Pokud by navíc začala výstavba vysokorychlostních tratí, současné nádraží už by takové množství vlaků nedokázalo odbavit.
Loni Správa železnic vypsala zakázku na projektovou přípravu terminálu v Černovicích a přestavbu navazujících úseků. Ostatní zakázky na projekty zatím čekají.
„V nejbližších týdnech dojde k vypsání tendru pro etapu Horní Heršpice a nové osobní nádraží, řeší se poslední administrativní záležitosti. Jde o rozsáhlou a pro brněnský uzel klíčovou zakázku a nároky na zadání jsou proto mimořádně vysoké. Vše zároveň koordinujeme s finančními prostředky určenými pro Státní fond dopravní infrastruktury na rok 2027,“ uvedl Kabele.
Dosud uváděný termín dokončení celého projektu v roce 2035 je tak nyní nereálný.
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Zpoždění nabírá i VRT
Zpožďuje se také příprava vysokorychlostní tratě z Brna směrem na Břeclav, která se má u Rakvic napojit na současnou trať. V roce 2021, kdy Správa železnic poprvé představila podrobnější harmonogram, se počítalo se zahájením výstavby v roce 2025.
Harmonogram však Správa železnic každý rok upravovala a termín vždy o rok posunula. Do zahájení stavby tak stále zbývají přibližně čtyři roky, stejně jako při dřívějších aktualizacích.
„Předpokládané zahájení výstavby vždy reflektuje aktuální stav přípravy daného projektu a také předpokládané možnosti rozpočtu a podmínky spolufinancování projektů z Evropské unie v následujícím programovém období. V případě této tratě máme vydané souhlasné stanovisko EIA a začal výkup pozemků, je hotový předběžný geologický průzkum a pracuje se na předběžném archeologickém výzkumu. Příprava tak zdárně pokračuje, ale ovlivňují ji i faktory, které jsou mimo působnost investora,“ řekl Kabele.
Na webu Správy železnic je nyní jako termín výstavby vysokorychlostní tratě uvedeno období 2030 až 2035.
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