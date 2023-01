Apartmány v Jeseníkách připomínají horské štíty, splývají s krajinou

Architekti z brněnkého studia CL3 vstoupili do chráněné krajinné oblasti na Jesenicku nadmíru citlivě. Apartmánové domy „zabalili“ komplet do dřeva, které po čase zešedne a objekty tak ještě více splynou s okolní krajinou.

Nejenom okolní krajina, ale i tradiční jesenická architektura byly hlavními inspiračními momenty kolektivu architektů CL3. Na lokální architekturu obě dvě budovy odkazují svým obdélníkovým tvarem i sedlovou střechou. Zárověn jsou obě stavby kompletně obloženy typickým materiálem místního původu, a to modřínovým šindelem v přírodním provedení.

Na návrh architktů z CL3 se můžete podívat do následující galerie.

„V kontrastu k ´měkkému´, postupem času tmavnoucímu obkladu, otevíráme prostory lodžiemi. Ty pak krystalicky září barevnou skleněnou mozaikou a spolu s přísně čtvercovými okny stejné barvy definují charakter objektů,“ dodávají architekti ke svému návrhu.

Navíc stavba byla s ohledem na horské prostředí navržena maximálně soběstačně, dodává se jedině elektřina. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo, voda pochází z vlastní studny s vodárnou, odpadní vody jsou likvidovány v domovní čističce se vsakem.

Apartmány se nachází v turisticky atraktivní lokalitě vedle lanovky Skiareálu Filipovice a v blízkosti dalších populárních sportovních center.

