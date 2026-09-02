Panelák je stále nejlevnější vstup do Prahy. Jeho ceny ale rostou nejrychleji
Pražský byt už dávno není levný. Zajímavé ale je, co se děje uvnitř trhu. Zatímco ceny novostaveb se prakticky nehýbou, starší cihlové byty se v hlavním městě dostaly na jejich úroveň. A paneláky, dlouho vnímané jako dostupnější alternativa, zdražují ještě rychleji.
Na pražském realitním trhu se pomalu začíná přepisovat cenová mapa. Kdo dnes hledá byt v cihlovém domě, už nemůže automaticky počítat s tím, že oproti novostavbě výrazně ušetří. Ve druhém čtvrtletí se totiž průměrná cena staršího cihlového bytu v Praze dostala na 160 005 korun za metr čtvereční. U novostaveb to bylo jen o necelou tisícovku více, a to 160 896 korun.
Typický sedmdesátimetrový starší cihlový byt 3+1 o rozloze 70 metrů čtverečních by podle aktuální průměrné ceny Hypox Semaforu vyšel v Praze zhruba na 11,2 milionu korun. Prakticky stejně velká novostavba by stála 11,26 milionu. Panelák by při stejné ploše vyšel na zhruba 9,5 milionu.
Po zimním zpomalení se na realitní trh vracejí kupující. Ve druhém čtvrtletí se v Česku uskutečnilo 22 096 transakcí, o 9,1 procenta více než v prvních třech měsících roku.
Umakartové jádro, malé pokoje a chodba, která ukrajuje z už tak omezeného prostoru. Typický panelákový byt má řadu limitů, právě ty ale dokážou architekty přimět k nečekaným řešením. Deset realizací z Interiéru roku ukazuje, že panelák lze změnit v otevřené, světlé a velmi osobité bydlení.
FOTOGALERIE: Tři miliony Čechů žijí v paneláku. Tohle se dá udělat s obyčejným bytem
Enjoy
Umakartové jádro, malé pokoje a chodba, která ukrajuje z už tak omezeného prostoru. Typický panelákový byt má řadu limitů, právě ty ale dokážou architekty přimět k nečekaným řešením. Deset realizací z Interiéru roku ukazuje, že panelák lze změnit v otevřené, světlé a velmi osobité bydlení.
Cihla už není „levnější novostavba“
Cihlový byt měl na pražském trhu dlouho jasnou pozici. Kupující získal starší dům, často v atraktivní lokalitě, za nižší cenu než u nového developerského projektu. Za nižší pořizovací cenu ale obvykle přicházela potřeba rekonstrukce, horší energetická efektivita nebo méně komfortní společné prostory. Dnes už cenový rozdíl téměř zmizel.
160 tisíc korun za metr čtvereční je v Praze hranice, na které se potkává stará cihla s novostavbou. U konkrétních bytů samozřejmě rozhoduje především lokalita, stav domu, dispozice nebo kvalita rekonstrukce. Průměrná čísla ale ukazují pozoruhodné srovnání dvou částí trhu, které ještě před několika lety dělila výraznější cenová mezera.
Zatímco v Praze cihlové byty zdražily o 4,1 procenta, celorepublikový průměr o 2,6 procenta klesl. Do výsledku se ale propsalo především to, kde se prodávaly. Ve druhém čtvrtletí bylo více obchodů v levnějších regionech a méně v Praze, což celorepublikový průměr stáhlo dolů.
Top Tower patří k nejdiskutovanějším pražským projektům posledních let. Kritici se obávají, že výšková budova v Nových Butovicích naruší panorama města. Podle šéfa Trigemy Marcela Sourala ale projekt prošel zákresy požadovanými IPR a z části Prahy má být vidět jen horní část věže. Soural v rozhovoru mluví i o tom, proč mají u stanic metra vznikat výškové domy, coliving a menší nájemní byty.
Marcel Soural: Z Prahy má být vidět jen špička. Top Tower prošel testem panoramatu
Reality
Top Tower patří k nejdiskutovanějším pražským projektům posledních let. Kritici se obávají, že výšková budova v Nových Butovicích naruší panorama města. Podle šéfa Trigemy Marcela Sourala ale projekt prošel zákresy požadovanými IPR a z části Prahy má být vidět jen horní část věže. Soural v rozhovoru mluví i o tom, proč mají u stanic metra vznikat výškové domy, coliving a menší nájemní byty.
Panelák? Největší skokan čtvrtletí
Ceny panelových bytů v Praze vyskočily o 7,2 procenta. Metr čtvereční tak vyšel v průměru na 135 745 korun. Paneláky tedy rozhodně nezlevňují. Naopak, jejich cenový růst byl ve druhém čtvrtletí výrazně rychlejší než u cihlových bytů. Nadále ale zůstávají z pohledu pořizovací ceny výrazně dostupnější. Pro investora nebo kupujícího, který nechce či nemůže vložit přes 11 milionů korun do sedmdesátimetrového bytu, tak panelová zástavba představuje stále podstatně levnější vstup do Prahy.
Zájem o tento segment potvrzuje i počet obchodů. V celé republice se ve druhém čtvrtletí prodalo 5 732 panelových bytů, více než novostaveb nebo starších cihlových bytů. Ceny nových bytů se zatím příliš nehýbou.
Průměrná cena novostaveb v Praze zůstala ve druhém čtvrtletí prakticky beze změny na 160 896 korunách za metr čtvereční. V celé republice ceny vzrostly o jedno procento na 132 069 korun. Počet prodaných novostaveb ale v Česku vzrostl o 17 procent na 4 920 bytů.
Praha hraje vlastní cenovou ligu
V Praze se nejvíce prodává v dostupnějších částech metropole, zejména v Praze 9. Ta zároveň patří k lokalitám, kde vzniká velké množství nové bytové výstavby.
Rozdíl mezi hlavním městem a zbytkem republiky zůstává obrovský. Průměrná cena novostavby v Praze přesahuje 160 tisíc korun za metr, zatímco mimo metropoli je to 104 346 korun. U cihlových bytů je rozdíl ještě výraznější. Celorepublikový průměr činí 83 137 korun za metr, v Praze téměř dvojnásobek.
Malý byt už v Praze dávno neznamená levný byt. Podle pravidelné analýzy Central Group, Trigemy a Skanska Residential stojí metr nejmenších novostaveb přes 206 tisíc korun a dispozice 1+kk a 2+kk tvoří téměř tři čtvrtiny všech prodejů. Kupující tak často platí nejvyšší cenu právě za nejmenší prostor.
Garsonka jako luxus. Metr nejmenších bytů v Praze už stojí přes 206 tisíc
Reality
Malý byt už v Praze dávno neznamená levný byt. Podle pravidelné analýzy Central Group, Trigemy a Skanska Residential stojí metr nejmenších novostaveb přes 206 tisíc korun a dispozice 1+kk a 2+kk tvoří téměř tři čtvrtiny všech prodejů. Kupující tak často platí nejvyšší cenu právě za nejmenší prostor.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.