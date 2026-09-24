Osmnáct let bez křídla. Průmyslový palác se vrací, pod historickou fasádou skrývá nové technologie
Na věži je znovu svatováclavská koruna, do oken se vrátily restaurované vitráže a místo vyhořelého křídla stojí jeho replika. Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po čtyřech a půl letech obnovy připravuje na návrat návštěvníků. Rekonstrukce podle letošního odhadu vyjde na 3,3 miliardy korun bez daně. Na přelomu září a října si lidé budou moci prohlédnout, co se za tuto částku změnilo.
Zvenčí opět dvě křídla, uprostřed prosklená hala a nad ní hodinová věž. Průmyslový palác získal zpět celistvou siluetu, kterou mu vzal požár 16. října 2008. Uvnitř však návštěvníci najdou dvě odlišné podoby jeho historie. Nově postavené levé křídlo odhaluje ocelovou konstrukci a dřevěný krov podle původního řešení z roku 1891. V pravém zůstal zachovaný žebrový podhled z padesátých let minulého století.
Obnova tak připomíná i proměny, kterými stavba za 135 let prošla. A přidává další: technické zázemí pro výstavy, konference a společenské akce, jejichž nároky jsou jiné než v době Jubilejní zemské výstavy.
„Kromě obnovy levého křídla po 18 letech od jeho vyhoření jsme provedli generální rekonstrukci i celého zbytku stavby,“ uvedl letos v květnu pražský radní Adam Zábranský. Podle města mají úpravy přinést bezpečnější provoz a lepší hospodaření s teplem. Na energeticky úsporná opatření Praha získá dotaci 293,5 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí, vyplácenou po dokončení projektu.
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Hala 18 v Holešovické tržnici, kterou Praha po letech sporů převzala od provozovatele ShowParku, zůstala prázdná. Uvnitř se skrývá 55 místností bez oken i prostor, který bude vyžadovat investice v řádu stovek milionů korun. Město nyní řeší jeho další využití.
Požár trval hodiny, návrat téměř dvě desetiletí
Levé křídlo paláce zmizelo v plamenech během jediného večera. Na jeho místě pak dlouhá léta sloužila provizorní výstavní hala. Celková rekonstrukce a dostavba se rozběhla až na začátku roku 2022.
Práce odhalily horší stav dochovaných částí, než s jakým projekt počítal. Termíny se posouvaly a rostla také cena: původně se pohybovala kolem 2,6 miliardy korun, letos město uvádělo odhad 3,3 miliardy bez DPH.
Rozsah poškození dobře ilustruje hodinová věž. Její šestadvacetitunovou konstrukci musel jeřáb snést na zem, aby ji mohli odborníci opravit. Zpět na střechu se vrátila v říjnu 2024.
„Jak nohy, tak vyhlídková plošina věže byly nejvíc exponovány, byla tam obrovská míra koroze, jsou provedeny v replice,“ popsal tehdy vedoucí projektu David Čech z Metrostavu DIZ pro Novinky.
Tisíce skel a hodiny se zlatými číslicemi
Zblízka bude možné sledovat především práci restaurátorů. Obnovou prošly vitráže, které podle Prague City Tourism tvoří 107 700 barevných skel na ploše přes 2200 metrů čtverečních. Na věž se vrátily také tepané ciferníky o průměru přibližně 2,7 metru. Firma L. Hainz jim obnovila historickou podobu se zlatými římskými číslicemi.
Za jednotlivými detaily stojí rozhodování, co zachovat, co opravit a co zhotovit znovu. Restaurátoři a projektanti vycházeli z dochovaných plánů, fotografií i původních částí stavby. Výsledná podoba je podle Národního památkového ústavu kompromisem mezi návratem k roku 1891, pozdějšími úpravami a současnými provozními požadavky.
Tuto méně viditelnou část rekonstrukce přiblíží venkovní výstava Obnova v rukou mistrů, přístupná zdarma před palácem od 24. září. Publicista Libor Hruška v ní představí práci s vitrážemi, kovovými ozdobami, ocelovou konstrukcí i historickými malbami. Ukáže také, jak podle zachovaných předloh vznikaly chybějící části výzdoby.
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Korunu vystřídala hvězda, výstavy stranické sjezdy
Palác vznikl pro Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891. Jeho architekturu navrhl Bedřich Münzberger, ocelovou konstrukci dodala Pražská mostárna, filiálka První českomoravské továrny na stroje. Práce řídil inženýr František Prášil.
Další desetiletí do stavby otiskovala i politické změny. V roce 1949 zmizela z hodinové věže svatováclavská koruna a nahradila ji pěticípá hvězda. Přestavba v letech 1952 až 1954 podle architekta Pavla Smetany upravila budovu pro stranické sjezdy. Z Průmyslového paláce se stal Sjezdový palác.
Nynější rekonstrukce některé zaniklé ozdoby vrací, ale pozdější historii budovy úplně nemaže. Právě rozdíl mezi interiéry obou křídel bude patřit k nejvýraznějším stopám tohoto přístupu.
Dovnitř za 91 korun, v říjnu na Designblok
První příležitost prohlédnout si obnovené prostory nabídnou hodinové komentované prohlídky Prague City Tourism. Vstupné 91 korun odkazuje na rok vzniku paláce. Po vyprodání první série pořadatelé přidali termíny na 29. a 30. září a 1. a 2. října. Skupiny mají nejvýše třicet účastníků, prohlídky probíhají v češtině a začínají před hlavním vstupem do střední haly.
Na začátku října se do paláce vrátí také výstavní provoz. Ve střední hale se 6. a 7. října uskuteční konference Designblok Talks. Od 7. do 11. října bude budova jedním z dějišť osmadvacátého ročníku Designbloku s tématem Světlo.
Standardní festivalová vstupenka pro dospělého stojí 590 korun a platí po celou dobu festivalu ve všech jeho hlavních lokalitách. Konference, workshopy a módní přehlídky mají samostatné vstupenky.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Před palácem povede cesta do filmové svatyně
Program se rozšíří i na prostranství před budovou. Od 5. října zde bude zdarma přístupný projekt Jak se dotknout nebe Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. Sto dvacet metrů dlouhé sousoší povede návštěvníky k objektu, jehož interiér vyplní filmové obrazy. Dílo navazuje na dlouholetou práci autorů se světem obyvatel Západní Papuy. Zahájení připadne na den nedožitých devadesátých narozenin Václava Havla, vystoupit mají Petr Nikl a Ivan Acher.
Historii celého areálu pak připomene fotografická kniha Planeta Výstaviště, která má vyjít v říjnu.
Samotný palác nebude po otevření fungovat jako běžně přístupná památka. Dovnitř se návštěvníci dostanou při prohlídkách a pořádaných akcích.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.